В Управлении Росреестра по Самарской области новый руководитель

В четверг, 1 октября, к исполнению обязанностей приступил Александр Передерий. Его представил глава Росреестра Олег Скуфинский в формате видеоконференции.

В управлении Росреестра по Самарской области сообщили, что в ходе встречи были обозначены главные направления работы самарского управления.

Среди ключевых задач — выполнение поручений президента и правительства РФ, содействие экономическому развитию Самарской области и страны в целом, усиление координации с региональными властями, а также повышение результативности и качества работы ведомства.

Олег Скуфинский выразил уверенность в том, что под началом Александра Передерия управление достигнет новых результатов. "Мы уверены, что под руководством Александра Владимировича самарское управление Росреестра добьется новых успехов и высокого уровня в своей деятельности, — отметил глава Росреестра. — Важно продолжать работу по повышению качества предоставляемых услуг и укреплению взаимодействия с региональными властями".

Во встрече участвовали заместители главы Росреестра и руководитель Роскадастра. Они поддержали нового руководителя самарского управления и подтвердили готовность к совместной работе ради развития региона и государства.

Александр Передий - уроженец Краснодарского края. Он последовательно возглавлял Темрюкский и Тимашевский отделы Управления Росреестра по Краснодарскому краю. Перед переводом в Самару был начальником Межмуниципального отдела по Брюховецкому и Каневскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю.

Напомним, глава самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. С начала июня обязанности руководителя управления исполняла его заместитель Татьяна Титова.