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Власть и политика

В Управлении Росреестра по Самарской области новый руководитель

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 октября, к исполнению обязанностей приступил Александр Передерий. Его представил глава Росреестра Олег Скуфинский в формате видеоконференции.

Фото: предоставлено управлением Росреестра по Самарской области

В  управлении Росреестра по Самарской области сообщили, что в ходе встречи были обозначены главные направления работы самарского управления.

Среди ключевых задач — выполнение поручений президента и правительства РФ, содействие экономическому развитию Самарской области и страны в целом, усиление координации с региональными властями, а также повышение результативности и качества работы ведомства.

Олег Скуфинский выразил уверенность в том, что под началом Александра Передерия управление достигнет новых результатов. "Мы уверены, что под руководством Александра Владимировича самарское управление Росреестра добьется новых успехов и высокого уровня в своей деятельности, — отметил глава Росреестра. — Важно продолжать работу по повышению качества предоставляемых услуг и укреплению взаимодействия с региональными властями".

Во встрече участвовали заместители главы Росреестра и руководитель Роскадастра. Они поддержали нового руководителя самарского управления и подтвердили готовность к совместной работе ради развития региона и государства.

Александр Передий - уроженец Краснодарского края. Он последовательно возглавлял Темрюкский и Тимашевский отделы Управления Росреестра по Краснодарскому краю. Перед переводом в Самару был начальником Межмуниципального отдела по Брюховецкому и Каневскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю.

Напомним, глава самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. С начала июня обязанности руководителя управления исполняла его заместитель Татьяна Титова.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

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