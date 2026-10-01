В Управлении Росреестра по Самарской области новый руководитель

В четверг, 1 октября, к исполнению обязанностей приступил Александр Передерий. Его представил глава Росреестра Олег Скуфинский в формате видеоконференции.
В управлении Росреестра по Самарской области сообщили, что в ходе встречи были обозначены главные направления работы самарского управления.
Среди ключевых задач — выполнение поручений президента и правительства РФ, содействие экономическому развитию Самарской области и страны в целом, усиление координации с региональными властями, а также повышение результативности и качества работы ведомства.
Олег Скуфинский выразил уверенность в том, что под началом Александра Передерия управление достигнет новых результатов. "Мы уверены, что под руководством Александра Владимировича самарское управление Росреестра добьется новых успехов и высокого уровня в своей деятельности, — отметил глава Росреестра. — Важно продолжать работу по повышению качества предоставляемых услуг и укреплению взаимодействия с региональными властями".
Во встрече участвовали заместители главы Росреестра и руководитель Роскадастра. Они поддержали нового руководителя самарского управления и подтвердили готовность к совместной работе ради развития региона и государства.
Александр Передий - уроженец Краснодарского края. Он последовательно возглавлял Темрюкский и Тимашевский отделы Управления Росреестра по Краснодарскому краю. Перед переводом в Самару был начальником Межмуниципального отдела по Брюховецкому и Каневскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю.
Напомним, глава самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. С начала июня обязанности руководителя управления исполняла его заместитель Татьяна Титова.
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"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.