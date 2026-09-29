Владимир Путин: "Единая Россия" упрочила свое лидерство

По словам президента, теперь ответственность и за развитие законодательного процесса, и за конечный результат заметно возрастет.

"Единая Россия" играет особую роль в укреплении государства и никогда не отличалась популизмом. Партия принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, экономики, социальной сферы решения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

"Я очень рассчитываю на то, что так и будет в следующем составе Государственной Думы", — акцентировал он.

Президент выразил уверенность, что "Единая Россия", как и прежде, выстроит товарищеское, партнерское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Госдумы и парламентских комитетов.

"Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли. Все ценное из их инициатив надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества и формируется объединяющая повестка", — заявил глава государства.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что партия видит приоритетное развитие в законодательном обеспечении Народной программы, так как масштаб доверия партии порождает и масштаб ответственности за все принимаемые решения.

"Все меры, которые включены в программу, соответствуют ключевым вызовам, с которыми сталкивается страна. Они касаются экономики, социальной сферы, демографии, образования, здравоохранения, сглаживания неравенства между регионами и достижения технологического лидерства. Если мы на все эти вопросы подготовим грамотный ответ, то страна получит необходимый толчок в своем развитии, даже несмотря на драматические события и военные действия", — акцентировал он.

По его словам, "Единая Россия" в новом созыве Госдумы уделит самое пристальное внимание поддержке участников СВО, их семей, а также развитию исторических территорий страны, которые по поручению Президента к 2032 году необходимо довести до общероссийского уровня.

"Сейчас в нашем портфеле законодательных инициатив — 85 законопроектов, которые мы планируем к рассмотрению в ходе этой сессии", — добавил он.

Дмитрий Медведев заверил президента, что партия готова продолжить конструктивное сотрудничество со всеми политическими партиями. "Будем формировать созидательную повестку, объединяющую все фракции, все партии", — сказал он.

Председатель "Единой России" акцентировал, что результаты ЕДГ-2026 свидетельствуют об устойчивости и абсолютной зрелости гражданского общества, беспрецедентной консолидации общества вокруг Главы государства и его призыва принять участие в голосовании, сознательности и патриотизме людей, несмотря на то, что противник всеми способами пытался сорвать избирательный процесс.

"Единая Россия" получила беспрецедентный уровень поддержки: более 58% голосов, и сформирует самую многочисленную в своей истории фракцию в Госдуме.

Выполняя поручение главы государства, партия вовлекала в избирательный процесс и в процесс управления страной участников СВО: 50 бойцов вошли в состав фракции партии в Госдуме. То, что партия получила кредит доверия на будущее, очень дорогого стоит, заявил Дмитрий Медведев. "Где бы ни работали представители "Единой России", они обязаны сделать все для Победы нашей страны", — сказал он.

Владимир Путин поддержал озвученную Дмитрием Медведевым кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Государственной Думы. "Вячеслав Викторович выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, в общем, по-партнерски. Атмосфера была и принципиальная, и деловая. Поэтому я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной Думы следующего созыва", — сказал он.