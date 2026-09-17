"Единая Россия" открыла ситуационный центр на базе Штаба общественной поддержки в Самарской области

В дни трехдневного голосования, с 18 по 20 сентября, в Самарской области работает региональный ситуационный центр. Он развернут на площадке Штаба общественной поддержки партии и станет ключевым узлом сбора и обработки информации о ходе выборов.

"Ситуационный центр будет работать все три дня голосования с 8:00 до 20:00. В задачи центра входит сбор данных об открытии и закрытии участковых избирательных комиссий, явке и результатах голосования на каждом участке, выявление возможных нарушений избирательного законодательства, а также сбор данных по экзит-полам и мониторинг информационного пространства в дни выборов. Все сигналы с участков будут поступать в центр оперативно, специалисты смогут реагировать на каждый случай в режиме реального времени", — прокомментировала открытие руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского реготделения "Единой России" Ирина Петшик.

В работе центра задействованы специалисты регионального исполкома, активисты "Молодой Гвардии", представители местных отделений партии, юристы и электоральные эксперты.

Кроме того, в дни голосования на площадке штаба ждут политологов и медиатехнологов, представителей партии и кандидатов. В штаб общественной поддержки планируют прийти выпускники "Школы героев", участники СВО, активисты партийных проектов, представители СМИ и блогеры.

Отметим, что открытие региональных ситуационных центров — часть общей стратегии партии по наблюдению за ходом голосования. По всей стране в наблюдении за выборами примут участие почти 200 тыс. подготовленных наблюдателей. Для Самарской области, где одновременно проходят выборы трех уровней — федерального, регионального и муниципального, — работа ситуационного центра приобретает дополнительное значение.