"Единая Россия" открыла ситуационный центр на базе Штаба общественной поддержки в Самарской области

В дни трехдневного голосования, с 18 по 20 сентября, в Самарской области работает региональный ситуационный центр. Он развернут на площадке Штаба общественной поддержки партии и станет ключевым узлом сбора и обработки информации о ходе выборов.
"Ситуационный центр будет работать все три дня голосования с 8:00 до 20:00. В задачи центра входит сбор данных об открытии и закрытии участковых избирательных комиссий, явке и результатах голосования на каждом участке, выявление возможных нарушений избирательного законодательства, а также сбор данных по экзит-полам и мониторинг информационного пространства в дни выборов. Все сигналы с участков будут поступать в центр оперативно, специалисты смогут реагировать на каждый случай в режиме реального времени", — прокомментировала открытие руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского реготделения "Единой России" Ирина Петшик.
В работе центра задействованы специалисты регионального исполкома, активисты "Молодой Гвардии", представители местных отделений партии, юристы и электоральные эксперты.
Кроме того, в дни голосования на площадке штаба ждут политологов и медиатехнологов, представителей партии и кандидатов. В штаб общественной поддержки планируют прийти выпускники "Школы героев", участники СВО, активисты партийных проектов, представители СМИ и блогеры.
Отметим, что открытие региональных ситуационных центров — часть общей стратегии партии по наблюдению за ходом голосования. По всей стране в наблюдении за выборами примут участие почти 200 тыс. подготовленных наблюдателей. Для Самарской области, где одновременно проходят выборы трех уровней — федерального, регионального и муниципального, — работа ситуационного центра приобретает дополнительное значение.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!