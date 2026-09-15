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Сергей Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России

МОСКВА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Столица является крупнейшим в стране индустриальным хабом, где создаются решения, востребованные во всех уголках России. Высокотехнологичные разработки московских научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков как в социальной сфере, образовании и здравоохранении, так и в жилищно-коммунальном и транспортном хозяйстве субъектов РФ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: предоставлено пресс-службой самарского отделения "Единая Россия"

Московская промышленность выпускает широкий спектр продукции, применяемой при модернизации инфраструктуры в регионах. Среди примеров - светотехника для уличного, дорожного и административного освещения, гибкие полимерные теплоизолированные трубы для сетей теплоснабжения, транспортные и социальные смарт-карты, а также кабельно-проводниковая продукция для металлургии, машиностроения и энергетики.

Так, московский производитель светотехники ("Световые технологии ЭСКО") реализует проекты по всей России - от модернизации освещения в школах Омска до архитектурно-художественной подсветки объектов культурного наследия в Ярославской области. Столичные гибкие полимерные теплоизолированные трубы (Группа "ПОЛИМЕРТЕПЛО") востребованы у энергетических компаний Дальневосточного и Приволжского федеральных округов. Зеленоградский завод ("Смарт Системз") поставляет смарт-карты и RFID-оборудование для социальных, школьных и транспортных проектов более чем в 50 регионов России. Кабельно-проводниковая продукция московского завода ("Спецкабель") используется на энергетических объектах Приморья и Красноярского края, а также в аэропортах и логистических центрах страны.

"Модернизация инфраструктуры - общая задача страны: свет, тепло, транспорт, связь и социальные объекты должны работать надежно везде. Столица выступает индустриальным хабом, где отрабатывают и серийно выпускают решения для ЖКХ, транспорта, энергетики, образования и здравоохранения по всей России. Связность экономики проявляется напрямую: заказ субъекта загружает производство, а готовое изделие повышает комфорт и безопасность жителей на местах", - подчеркнул Сергей Собянин.

Продукция московских промышленных предприятий применяется и в Самарской области. В рамках модернизации инфраструктуры региона используются светотехнические решения, кабельно-проводниковая продукция и другие высокотехнологичные изделия столичных производителей - в частности, для обновления уличного и дорожного освещения, а также для нужд энергетического комплекса.

Опора на российские технологии снижает зависимость от внешних комплектующих и укрепляет технологический суверенитет коммунального и транспортного хозяйства. Удобная страна начинается с простой инфраструктуры рядом с домом: свет на улице, тепло в доме, надежная связь и безопасный транспорт.

Напомним, "Единая Россия" закладывает в федеральный бюджет средства на инфраструктурные проекты, участвует в формировании индивидуальных программ развития для отдельных регионов с учетом реальных потребностей на местах. В рамках партийных проектов строят и ремонтируют автомобильные и железные дороги, возводят мосты, реконструируют вокзалы, поддерживают проекты по замене изношенных сетей и строительству современных очистных сооружений. Отдельное внимание партия уделяет созданию единых стандартов для инфраструктуры в небольших населенных пунктах.

Все эти направления - часть Народной программы "Единой России", направленной на повышение качества жизни людей, развитие доступной и современной инфраструктуры, укрепление технологического суверенитета страны и обеспечение комфортной среды для жителей каждого региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

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