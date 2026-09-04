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"Новые люди" поддержали фестиваль авторской музыки "Голос Авроры" в Самаре

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошел первый отборочный этап фестиваля авторской музыки "Голос Авроры", организованного в рамках проекта "Голос города" при поддержке партии "Новые люди". На главной сцене ТРК "Аврора Молл" выступили 15 музыкантов и творческих коллективов.

Фото: самарское региональное отделение партии "Новые люди"

Каждый участник представил две композиции - собственную песню и кавер на известное произведение. Такой формат позволил жюри оценить не только вокальные данные конкурсантов, но и их авторский стиль, сценическую подачу и оригинальность.

Для многих артистов фестиваль стал возможностью впервые представить собственное творчество большой аудитории. Одна из участниц, Оксана Кирилова, исполнила написанную на французском языке песню "Париж для двоих":

"Я всегда мечтала посетить Париж, но пока так и не успела. Поэтому этот образ остался внутри меня и превратился в песню. Она получилась очень романтичной и красивой", - рассказала Оксана Кирилова.

Для других музыкантов участие в проекте уже становится традицией. Так, хор "Рок-Ателье" выступает на фестивале второй год подряд. Участники коллектива отмечают, что подобные площадки позволяют артистам напрямую общаться со слушателями и знакомить горожан со своей музыкой.

Депутат Самарской губернской думы от партии "Новые люди" Роман Маркаров отметил, что одна из главных задач проекта - предоставить возможность проявить себя людям разных возрастов, которые занимаются музыкой и другими творческими направлениями.

"Голос города" мы реализуем уже несколько лет в Самаре и Тольятти. Нам важно, чтобы талантливые люди - молодежь, взрослые, представители старшего поколения - получали пространство, где можно показать свое творчество. Для кого-то такое выступление вообще становится первым выходом на большую сцену", - подчеркнул Роман Маркаров.

По итогам первого отборочного тура жюри выбрало пять участников, которые продолжат борьбу за победу. Впереди еще два этапа фестиваля, после которых лучшие исполнители встретятся в большом финале в ноябре.

Организаторы рассчитывают, что проект станет постоянной площадкой для поиска новых музыкальных имен Самары и поможет местным авторам и исполнителям находить свою аудиторию.

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