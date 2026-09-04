"Новые люди" поддержали фестиваль авторской музыки "Голос Авроры" в Самаре

В Самаре прошел первый отборочный этап фестиваля авторской музыки "Голос Авроры", организованного в рамках проекта "Голос города" при поддержке партии "Новые люди". На главной сцене ТРК "Аврора Молл" выступили 15 музыкантов и творческих коллективов.
Каждый участник представил две композиции - собственную песню и кавер на известное произведение. Такой формат позволил жюри оценить не только вокальные данные конкурсантов, но и их авторский стиль, сценическую подачу и оригинальность.
Для многих артистов фестиваль стал возможностью впервые представить собственное творчество большой аудитории. Одна из участниц, Оксана Кирилова, исполнила написанную на французском языке песню "Париж для двоих":
"Я всегда мечтала посетить Париж, но пока так и не успела. Поэтому этот образ остался внутри меня и превратился в песню. Она получилась очень романтичной и красивой", - рассказала Оксана Кирилова.
Для других музыкантов участие в проекте уже становится традицией. Так, хор "Рок-Ателье" выступает на фестивале второй год подряд. Участники коллектива отмечают, что подобные площадки позволяют артистам напрямую общаться со слушателями и знакомить горожан со своей музыкой.
Депутат Самарской губернской думы от партии "Новые люди" Роман Маркаров отметил, что одна из главных задач проекта - предоставить возможность проявить себя людям разных возрастов, которые занимаются музыкой и другими творческими направлениями.
"Голос города" мы реализуем уже несколько лет в Самаре и Тольятти. Нам важно, чтобы талантливые люди - молодежь, взрослые, представители старшего поколения - получали пространство, где можно показать свое творчество. Для кого-то такое выступление вообще становится первым выходом на большую сцену", - подчеркнул Роман Маркаров.
По итогам первого отборочного тура жюри выбрало пять участников, которые продолжат борьбу за победу. Впереди еще два этапа фестиваля, после которых лучшие исполнители встретятся в большом финале в ноябре.
Организаторы рассчитывают, что проект станет постоянной площадкой для поиска новых музыкальных имен Самары и поможет местным авторам и исполнителям находить свою аудиторию.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!