Справедливые зарплаты и пенсии: самарские "справороссы" представили позицию партии

Самарские представители "Справедливой России" провели встречу на тему "Заработная плата и пенсии". В студии ГТРК "Самара" во вторник, 11 августа, позицию партии по этим вопросам озвучили председатель Совета Самарского реготделения партии "СР", руководитель фракции в Самарской губернской думе Михаил Маряхин, руководитель Ленинского районного отделения Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, начальник отдела адаптивных видов спорта департамента физкультуры и спорта администрации Самары Алексей Селиванов, а также депутат гордумы Кинеля, начальник управления персоналом компании "Кинельагропласт" Юлия Плетнева.

"Цены и зарплаты - это то, что обсуждают сегодня люди абсолютно всех возрастов, и наиболее уязвимая категория, на которой рост цен отражается моментально - это наши пенсионеры, - говорит Михаил Маряхин. - По данным Росстата, уровень пенсии составляет 23,6% от средней заработной платы вместо обязательных по ратифицированной Конвенции Международной организации труда - 40%. Начинали с 32% и вместо того, чтобы достичь 40%, насчитали только 23%. О чем это говорит? О том, что наши пенсионеры с каждым годом все меньше могут себе позволить".

Для наглядности депутат привел сравнение корзины покупок за 2021 и 2026 года. Рост цен составил 44%. По его словам, индексация пенсий не успевает за реальной инфляцией: "Например, при росте тарифов ЖКХ до 20% пенсия одинокой пенсионерки с доходом в 14 тысяч рублей оставляет на жизнь и лекарства всего пять-семь тысяч. Разве на эти деньги можно прожить?".

Еще одна проблема - непонятная и скрытая балльная система начисления пенсий: "Люди с высшим образованием не могут сами себе рассчитать пенсию - насколько сложно и замысловато устроена формула пенсионных выплат! Безусловно, это нужно менять, делать так, чтоб было ясно и понятно каждому гражданину".

Михаил Маряхин озвучил предложения "Справедливой России":

установить пенсию на уровне не менее 40% от утраченной заработной платы;

перейти к простой формуле расчета пенсии: стаж + зарплата + условия труда (без баллов);

проводить индексацию пенсий ежеквартально;

ввести 13‑ю пенсию;

передать функции начисления пенсий Федеральной налоговой службе (она уже оцифрована и располагает всеми данными), устранив посреднические фонды;

закрепить районный коэффициент к пенсии пожизненно, независимо от места проживания пенсионера (актуально для северян, отработавших 15-25 лет в тяжелых условиях).

Алексей Селиванов в своем выступлении остановился на теме усредненных показателей заработной платы. Он наглядно разобрал данные Росстата по зарплатам за апрель 2026 года. Средняя арифметическая зарплата - 109052 рубля, но медианная - 63417 рублей, а модальная, то есть та, которую получает наибольшее число работников, - всего 50000 рублей.

"Разница колоссальная. Почему так происходит? Потому что средняя зарплата очень чувствительна к высоким доходам. Если один руководитель получает 500000 рублей, а девять работников - по 50000, то средняя составит 95000. Но ни один из этих десяти человек такую сумму не получает", - пояснил Алексей Селиванов.

Средняя величина без учета профессии, региона и количества ставок - это не социальная диагностика, а статистическая ширма, считает Алексей Михайлович. Сегодня показатель МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей. Причем до вычета налогов. И очень часто зарплата выплачивается не за счет роста базового оклада, а за счет переработок, совмещений и стимулирующих выплат. Это не рост доходов - это рост нагрузки.

Серьезная проблема, по мнению эсеров, в самой методике расчета МРОТ. Сейчас его привязывают к медианной зарплате. А она - как градусник: лишь показывает, насколько низки текущие зарплаты. Методика не должна быть основанием для закрепления низких зарплат.

"Получается замкнутый круг: низкие зарплаты формируют низкую медиану, низкая медиана ограничивает МРОТ, низкий МРОТ позволяет сохранять низкие зарплаты, а они снова формируют низкую медиану. Бедность становится базой для расчета борьбы с бедностью", - поясняет Алексей Селиванов.

По его словам, "Справедливая Россия" была единственной партией, выступившей против такой методики: "Мы убеждены: МРОТ должен рассчитываться не от медианы, а от реальной стоимости жизни - на основе научно обоснованной потребительской корзины. В 2025 году мы внесли законопроект о повышении МРОТ до 60 000 рублей. Люди устали от красивых отчетов, которые не имеют ничего общего с их повседневной жизнью. Они хотят справедливости".

Юлия Плетнева, отметила, что много лет работает в кадровой сфере, и говоря о зарплатах, опирается на ежедневную практику. "Сегодня мы столкнулись не просто с низкими доходами бюджетников - мы столкнулись с отсутствием прозрачности, - отмечает она. - На публичной странице Росстата нет актуальных данных по здравоохранению за 2025-2026 годы в разрезе должностей. Минздрав перестал требовать отчетность по прежним формам, а размещать сведения о доходах руководителей в открытом доступе больше не требуется. В итоге у общества нет простой, регулярной и сопоставимой картины: сколько получает главный врач, сколько - врач, медсестра и санитарка за одну ставку".

Без этой картины, по ее словам, чиновникам удобно оперировать одной средней цифрой, ведь в ней растворяются высокая зарплата руководства, совместительство врачей и переработки персонала. В итоге средняя зарплата растет быстрее, чем базовый оклад конкретного медицинского работника или педагога.

"Как кадровик я вижу, из чего складывается зарплата в бюджетной сфере: это базовый оклад, компенсационные выплаты и стимулирующие. Последние - самые "подвижные": они зависят от решения руководителя, от наличия средств в фонде, от показателей эффективности. И когда идет индексация, чаще всего повышают именно окладную часть, а фонд стимулирующих выплат может быть скорректирован в меньшую сторону. Итог: сумма в ведомости почти не меняется", - указывает Юлия Плетнева.

Она считает, что необходимо, во-первых, закрепить долю базового оклада на уровне не менее 70% от общей зарплаты (сегодня гарантированная часть зарплаты в бюджетных отраслях составляет лишь 20-35%). Во-вторых, установить единые федеральные стандарты минимальных зарплат для медработников и педагогов. Зарплата медработников среднего и младшего звена должна быть не ниже 150% от средней по региону, а зарплата врачей и учителей - не ниже 200%. В-третьих, нужно снизить бюрократическую нагрузку без сокращения зарплат. Снижение отчетности не должно становиться поводом для урезания выплат.

"Сегодня мы говорили о вещах, которые касаются миллионов людей. Услышали четкие, проработанные предложения партии "Справедливая Россия". Именно прямой диалог помогает делать партийные инициативы по-настоящему рабочими, а не оторванными от жизни. Региональное отделение партии продолжит отстаивать эти инициативы на всех уровнях - чтобы голос жителей Самарской области был услышан и переведен в конкретные решения", - подвел итог Михаил Маряхин.