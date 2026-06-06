Легенды спорта зарядили энергией сотни самарцев на волжской набережной

Утро субботы в Самаре стало настоящим спортивным праздником: трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин лично провел открытую "Зарядку с чемпионом". Компанию легенде составили олимпийский чемпион Алексей Мишин, серебряный призер Олимпийских игр, сенатор Лариса Круглова, а также победитель Олимпиады в Барселоне Мнацакан Искандарян и главный тренер российской сборной Николай Монов.

"Вдох глубокий, руки шире", — с этих строк знаменитой песни Владимира Высоцкого можно было начать эту разминку. Впервые на Самарской набережной делал зарядку его сын — Никита Высоцкий. Он специально приехал на турнир "Новая высота". Вместе с легендами российского спорта разминку на свежем воздухе выполнили более 200 человек: студенты, активисты "Молодой Гвардии", волонтеры, участники СВО и юные спортсмены и представители Федерации профсоюзов.

"Мы готовы, Самара готова встречать Сан Саныча Карелина. Мы заряжаем всех нашей спортивной энергией!", — рассказал один из организаторов спортивного праздника, руководитель штаба "Молодой Гвардии Единой России" Антон Родионов.

Вместе с другими прославленными олимпийскими чемпионами "русский медведь" показал несложные движения, которые по силам человеку с любой физической подготовкой. Хотя среди выполняющих упражнения немало и спортсменов- участников "Новой высоты".

Александр Карелин не впервые проводит зарядку в Самаре, это уже хорошая, добрая традиция нашего турнира, отметил координатор пар проекта "Выбор сильных", депутат регионального парламента Александр Живайкин. "Все здесь — и борцы, и боксеры зашли к нам! Поэтому готовы — готовы организовывать, могут создать настроение, и здесь, конечно, особо приятно участвовать. Потому что вот в этом многоликом присутствии очевидно самарское гостеприимство. Я надеюсь, что хотя бы часть из них придет на турнир, который сегодня посвящен памяти Игоря Найвальта", — отметил Александр Карелин.

Речь о международном турнире по греко-римской борьбе "Новая высота" и проходящем в рамках этого события, по федеральному проекту партии "Единая Россия", кубке "Выбор сильных". Спортсмены-участники из других регионов страны также присоединились к зарядке.

Координатор парт проекта "Выбор сильных" в регионе Александр Живайкин уверен: "Если бы я вернулся в детство, я бы каждый день ходил на встречу с такими замечательными людьми, которые своим примером олицетворяют здоровый образ жизни, чемпионские навыки. Для ребят, которые сегодня делали зарядку на нашей замечательной набережной, это — стимул для того, чтобы дальше заниматься, для того, чтобы появилось понимание, что можно стать чемпионом мира, олимпийских игр".

"Карелин — это мировая величина, и я бы не удивился, несли бы из Китая, из Японии сюда прилетели. Поэтому это вообще не удивительно, что столько народу — были с Перми, с Мурманска, очень много людей с разных регионов сюда приехали.

Главным подарком для самарцев стало не просто общение со звездами, а прекрасная фотосессия от Александра Карелина. Легендарный борец сам выстраивал кадр, подсказывал, как встать, и улыбался в объектив вместе с детьми.

Особую нежность чемпион проявил к самым юным борцам, которых по-свойски называет "ворюгами". Эти снимки с Сан Санычем — награда, которую они запомнят на всю жизнь.

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин отметил: "Сегодня на одной площадке собрались чемпионы, у которых в сумме — все олимпийские медали. После такой зарядки с такими тренерами здоровый образ жизни становится единственным выбором".

Акцию организовали Самарское региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России" и партийный проект "Выбор сильных".