Свои голоса за "Единую Россию" отдали более 10 миллионов человек по всей стране

"Единая Россия" в 17-й раз провела предварительное голосование.

Конкурс на предварительном голосовании "Единой России" в Госдуму составил почти 12 человек на место, в региональные парламенты — семь человек на место, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе подведения предварительных итогов ПГ-2026. Он подчеркнул, что победители получили кредит доверия от граждан, а это — очень большая ответственность.

"Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил. Те, кто не пройдет на следующий этап, не должны расстраиваться. Вы — наш передовой отряд", — акцентировал Дмитрий Медведев.

На все уровни выборов заявились более 1300 участников СВО.

"У вас, уважаемые ветераны, весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция. Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе", — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, предварительное голосование "Единой России" прошло без нарушений: попытки обрушить цифровую систему не увенчались успехом. Он поблагодарил избирателей за участие в процедуре.

"Всегда очень важно проявить свою гражданскую позицию даже на предварительном этапе", — подчеркнул председатель партии.

Партия в конкурентной борьбе определяет самых сильных кандидатов, которые потом пойдут от нее на выборы, напомнил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Избирательная кампания в этом году будет проходить достаточно напряженно.

"У нас большая кампания: выборы в Государственную думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления", — отметил он.

Председатель высшего совета партии Борис Грызлов добавил, что предварительное голосование "Единой России" завершает первый этап большой выборной кампании. Он поблагодарил всех избирателей, участников процедуры и тех, кто готовил и помогал ее проводить.

"Наши избиратели — безусловно, это большая поддержка нашей партии", — сказал он.

О ходе проведения процедуры рассказали представители регионов.

Секретарь Кировского реготделения "Единой России", губернатор Александр Соколов сообщил, что в предварительном голосовании приняли участие более 123 тысяч человек — 12,5% избирателей региона, что говорит о серьезной работе кандидатов.

Организованному проведению предварительного голосования в Рязанской области помогла перезагрузка первичек, в том числе региональный конкурс первичных отделений, по итогам которого решаются локальные проблемы, и непрерывность политической работы, рассказал секретарь реготделения "Единой России", глава региона Павел Малков.

"Люди видят открытость процедуры, ее доступность. А самое главное — реальные результаты работы партии. Доверяют курсу "Единой России", курсу нашего президента и консолидируется вокруг него", — подчеркнул он.

На первом предварительном голосовании "Единой России" жители ДНР показали высокую явку: в нем приняли участие почти 57 тысяч человек. По мнению секретаря реготделения партии, главы республики Дениса Пушилина, выборами в Госдуму исторические регионы заканчивают интеграционную составляющую.

"Активная позиция для нас стала характерной, потому что наши жители верят, что от их голоса многое зависит. На депутатов Госдумы возлагаем большие надежды. Чтобы они четко и выверено отстаивали интересы жителей региона, участвовали в реализации задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным по доведению жизни в Донецкой Народной Республике к 2030-м году до среднероссийских показателей", — заявил он.

Явка на предварительном голосовании в Ставропольском крае составила 12% — 224 тысячи человек, сообщил секретарь реготделения партии, губернатор региона Владимир Владимиров.

"Самую главную задачу — чтобы все было честно, прозрачно и без замечаний — Ставропольский край полностью выполнил", — заверил губернатор.

Итоги ПГ-2026 "Единая Россия" подведет на совместном заседании Бюро Высшего совета и президиума Генерального совета партии 1 июня.

В Самарской области в этом году будут избираться депутаты Государственной Думы и Самарской Губернской Думы. Кроме того, довыборы в представительные органы власти пройдут в ряде муниципальных районов области. До процедуры ЭПГ региональным оргкомитетом были допущены 396 кандидатов.

Напомним, "Единая Россия" — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании "Единой России" могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования "Единая Россия" уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.