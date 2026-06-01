Самарские аграрии получат отечественные семена в рамках агроконтрактов

В Самарской области фермерские хозяйства получат новые инструменты развития: в рамках долгосрочного партнерства с торговой сетью "Магнит" и при поддержке Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства аграрии региона будут тестировать и внедрять инновационные сорта семян отечественной селекции.

Инициатива напрямую способствует достижению ключевой цели национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" — повышению самообеспеченности семенами отечественной селекции до 75% к 2030 году — и расширяет экономические возможности местных производителей.

Первым участником программы стал СХПК "КООПХОЗ" (с. Ягодное, Тольяттинский район). Кооператив, работающий с "Магнитом" по агроконтракту более 20 лет, получит на безвозмездной основе посевной материал для опытных посевов картофеля, моркови, лука, свеклы и капусты. Ключевое преимущество — фермеры не только тестируют новые сорта, но и сохраняют все гарантии агроконтракта: гарантированный выкуп урожая, авансирование на технику и средства защиты растений, а также экспертное сопровождение от компаний-разработчиков семян.

"Мы поставляем свежие овощи компании "Магнит" на протяжении более 20 лет, семена отечественной селекции моркови и лука будем пробовать впервые. Исторически у советской и российской селекции очень хорошие традиции, с интересом посмотрим, как отечественные семена покажут себя в реальных условиях", — отметил Константин Шевченко, заместитель генерального директора СХПК "КООПХОЗ".

Расширение функционала агроконтрактов за счет включения в них инновационного семенного материала создает для самарских аграриев уникальную "дорожную карту" технологического обновления: от тестового участка — к промышленному внедрению. При успешных результатах апробации хозяйства смогут самостоятельно закупать российские гибриды уже в следующем сезоне, снижая зависимость от импортных поставок и оптимизируя себестоимость производства.

"В этом году "Магнит" закупит более 500 тысяч тонн овощей и фруктов у российских крупных и небольших фермерских хозяйств по агроконтрактам. Мы рады, что благодаря долгосрочному сотрудничеству с Минсельхозом в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы наши фермеры-партнеры смогут одними из первых испытать новые сорта грунтовых овощей. Уверены, что использование семян российской селекции в конечном итоге позволит лучше контролировать себестоимость выращивания овощей", — заявил Павел Рожков, генеральный директор компании "Магнит Агрофермер".

Программа охватывает 15 партнерских хозяйств "Магнита" в 10 регионах России. В Самарской области для тестирования отобраны сорта селекционных центров "Поиск", НПО "Гавриш", "Молянов Агро Групп", "Редкинский АПК" и агрохолдинга "Дары Малиновки". Ритейлер частично компенсирует логистические расходы по доставке посевного материала, что дополнительно снижает входной порог для участия в инновационных проектах.

Участие в проекте по тестированию отечественных семян в партнерстве с торговой сетью "Магнит" становится практическим инструментом решения стратегических задач социально-экономического развития Самарской области, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым.