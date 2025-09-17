Царь полей: подсолнечник демонстрирует впечатляющие результаты по урожайности

Самарская и Саратовская области — в топе лидеров в стране по площадям и сборам маслосемян подсолнечника в РФ в 2024 году. В этих регионах гибриды от "Щелково Агрохим" показывают урожайность, значительно превосходящую среднюю как на опытных делянках, так и в производственных посевах.

Догнали и перегнали

По итогам 2024 года Самарская область вошла в десятку лидеров в стране по сбору подсолнечника: урожай составил 1 178 300 тонн маслосемян.

Самарские сельхозтоваропроизводители работают с региональным представительством "Щелково Агрохим" уже много лет. Например, КФХ Натальи Андреевой Камышлинского района не в первый раз высевает подсолнечник от "Щелково Агрохим". В 2024 году в поле зрения фермеров попал устойчивый к трибенурон-метилу гибрид Карина. Его посеяли на площади 25 га в норме 60 тысяч семян на гектар после двойного дискования. Сразу после посева сделали гербицидную обработку баковой смесью СПРУТ ЭКСТРА, ВР, 2 л/га и БРИГ, КС, 3 л/га.

"Необходимости работать по вегетации не было, — рассказала Наталья Андреева. — Всходы получили ровные и чистые. Растения мощные, с очень крупным листом и хорошо выполненными корзинками". Урожайность на опытном поле составила 34,7 ц/га.

Высокие результаты показал гибрид Карина и в Большеглушицком районе Самарской области. В ООО "Степные просторы" в прошлом году гибрид посеяли на площади 170 га. По словам руководителя хозяйства Николая Золотова, на одном участке площадью 85 га урожайность составила 21,6 ц/га, а на другом, такой же площади — 30,8 ц/га. В хозяйстве предпочитают работать почвенным гербицидом, а для повышения продуктивности культуры перед культивацией вносят по 1 ц/га сульфата аммония, в фазе звездочки применяют листовое микроудобрение с бором.

КФХ "Труд" Нефтегорского района Самарской области начало работать с Самарским представительством "Щелково Агрохим" чуть более года назад.

"В 2024 году мы посеяли гибрид Кречет на площади 250 га и получили урожайность 28 ц/га. Это выше, чем мы ожидали. Гибрид также приятно удивил своей выравненностью. Заразихой не поражался, заболеваний не отмечено, не полегал. В этом году в КФХ снова посеяли Кречет, но уже в большем объеме", — рассказал глава хозяйства Федор Юшин.

Достойно прошли испытания

Саратовская область вошла в пятерку лидеров в стране по площадям возделывания подсолнечника в 2024 году: около 1,5 млн га. В результате саратовские аграрии собрали более 2 млн тонн маслосемян — это максимальный результат по стране.

Гибриды подсолнечника селекции "Актив Агро" были знакомы саратовским аграриям еще до того, как селекцентр вошел в структуру "Щелково Агрохим". С 2021 года испытания гибридов и их реализацию сельхозпредприятиям ведет Саратовское представительство компании.

Первыми гибридами, которые предлагались на испытания партнерам представительства 4 года назад, были классические Фрэя и Арэв. К сегодняшнему моменту линейка значительно расширилась, полностью закрыв потребности фермеров.

В 2024 году испытания гибридов селекции "Актив Агро" вели более чем в 20 хозяйствах области. Основной объем тестируемых гибридов был представлен подсолнечником, устойчивым к имидазолинонам: Кречет, Сапсан, Бомбардир, Армата.

Максимальные результаты ИМИ-гибриды показали в КФХ Греков В. Н. Оно расположено в правобережной микрозоне Саратовской области. Среднегодовое количество осадков здесь колеблется от 470 до 500 мм. Однако сезон 2024 был отмечен их неравномерным распределением с серьезным недостатком в мае (8% от нормы), июле (10%) и августе (43%). Всего за вегетацию выпало чуть больше половины от среднегодовой нормы. При этом температуры в вегетационный период преимущественно превышали среднемноголетние значения. Например, в июне и июле они были на 2,2-2,4 оС выше нормы.

В КФХ Владимира Грекова испытывали Кречет, Сапсан, а также устойчивый к трибенурон-метилу Ратник (на фото). Российский подсолнечник высевали на опытных делянках наравне с гибридами европейского производства. Площадь делянок для каждого гибрида — 5 га, предшественником выступала яровая пшеница. Осенью проводилась основная вспашка на глубину 22-25 см, весной — покровное боронование и предпосевная культивация. Норма высева составила 60 тыс. семян на 1 га. Сев проводили 15 мая, уборку — 26 сентября прямым комбайнированием.

В результате Кречет разделил второе место с гибридом импортной селекции: Кречет дал в среднем 28 ц/га, уступив зарубежному лидеру 2 ц/га. При этом масличность Кречета оценили на уровне 50%. Сапсан занял третье место с результатом 27 ц/га, уступив лидеру 3 ц/га. Лучший результат показал устойчивый к трибенурон-метилу Ратник — 33 ц/га. Масличность семян сложилась на уровне 50%.

Гибрид Сапсан тоже интересен саратовским земледельцам благодаря устойчивости к заразихе.

Самый доходный гибрид

Специалисты Саратовского представительства "Щелково Агрохим", оценив опыт КФХ Мефозаля Тугушева с классическими гибридами, наряду с продуктивностью проанализировали и экономическую эффективность возделывания каждого испытуемого гибрида.

Хозяйство находится в Екатериновском районе Саратовской области. Он относится к правобережной микрозоне со среднегодовым количеством осадков 441-500 мм. В 2024 году по инициативе Саратовского представительства "Щелково Агрохим" здесь испытали 4 классических гибрида селекции "Актив Агро": Базик, Арэв, Фрэя и Командор.

Гибриды развивались в условиях дефицита осадков и высоких температур. Так, в апреле выпало 82% осадков от нормы, а в мае — 18%. Самым дождливым оказался июнь — 153 мм, или 268% от нормы. Он также был самым жарким: +2,1 оС к норме. Самым сухим выдался июль: 3% осадков от нормы.

Площадь демоучастков под каждый гибрид составила 2,5 га. Предшественником выступил подсолнечник. Поле обрабатывали с осени на глубину 28-30 см, основное удобрение не вносили. Сев выполнен 18 мая после покровного боронования и предпосевной культивации с нормой 60 тыс. семян на 1 га. В фазу 6-8 листьев подсолнечника проведена междурядная культивация. В сезоне не отмечали значительного развития болезней и вредителей, отсутствовала заразиха. На отдельных участках фиксировали поражение корзинок сухой гнилью, этому способствовали отсутствие осадков и высокая температура. Гибрид Базик поражался патогеном меньше всего. Уборка осуществлялась прямым комбайнированием 28 сентября.

Конкурируют с иностранными семенами

А вот что говорят саратовские аграрии, которые испытывали гибриды от "Щелково Агрохим" в производственных посевах.

В 2024 году в ООО "Озерки" Калининского района впервые посеяли гибриды Кречет, Карина и Ратник (на фото). "Они показали очень хорошую урожайность для засушливого года: Кречет — 32 ц/га, Карина — 30 ц/га и Ратник — 26 ц/га! Ничем не уступили иностранным гибридам", — сказал главный агроном ООО "Озерки" Юрий Савилин.

Агропредприятие в основном высевает гибриды, устойчивые к трибенурон-метилу. Еще одно требование — устойчивость к семи расам заразихи. Поэтому особый интерес руководство ООО "Озерки" проявляет к гибридам Ратник и селекционной новинке Солнцепек. Они устойчивы к гербицидам на основе трибенурон-метила и к заразихе рас A-G.

В сельхозартели "Звезда" Балашовского района Саратовской области в 2024 году также были приятно удивлены результатом, который показал гибрид Кречет. "Несмотря на засуху, Кречет дал 29 ц/га, обогнав по урожайности гибриды иностранной селекции", — проинформировал председатель сельхозартели Александр Сигалаев.

Николай Жолинский, научный консультант Саратовского представительства компании "Щелково Агрохим":

— С 2021 года идет рост продаж семян гибридов подсолнечника через "Щелково Агрохим". Если тогда мы поставили 3,5 тысяч п. е., то в этом году реализовали около 50 тысяч п. е. Линейка широкая: здесь и классика, и ИМИ-технология, и с устойчивостью к трибенурон-метилу, здесь и пяти-, и семирасовые гибриды, в том числе классические. Сейчас, конечно, многие аграрии нацелены на трибенурон-метиловые гибриды, однако и другие технологии не теряют популярность.