16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Отличные соседи": "Пятёрочка" поддержит 47 проектов для развития местных сообществ "Пятёрочка" открывает новый сезон "Школы питания" — для дошкольников и студентов колледжей Осень в стиле "Тыквенного Стаса": как выиграть оранжевый авто в "Пятёрочке" Месяц профессий в "Пятёрочке": тысячи детей поиграли в пекаря, спасателя и медика "Менеджер по заботе" поддержит инициативы граждан по всей России

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Отличные соседи": "Пятёрочка" поддержит 47 проектов для развития местных сообществ

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с фондами "Выручаем", "Добрый город Петербург" и "Хорошие истории" объявляет итоги второго сезона всероссийского грантового конкурса "Отличные соседи". Конкурс объединил инициативных жителей и локальные проекты, которые делают дворы и районы уютнее, дружелюбнее и радостнее.

Фото: предоставлено торговой сетью "Пятёрочка"

В этом сезоне 47 проектов получили гранты на общую сумму 3,2 млн рублей. Всего на конкурс поступило 128 заявок из 48 регионов. Среди победителей — социально активное население, корпоративные волонтёры и некоммерческие организации, которые вместе создадут новые возможности для общения, творчества и совместных добрых дел в своих районах.

Отобранные проекты охватывают 6 федеральных округов. Лидером стал Приволжский федеральный округ — 18 победных инициатив, за ним следует Центральный (12 проектов), Северо-Западный (7), Сибирский (5), Южный (4), Уральский (1) округа.

Темы концептов затрагивают ключевые социальные аспекты общества:

  • Досуг и саморазвитие со смыслом — 15 проектов
  • Культура и традиции — 8 проектов
  • Охрана окружающей среды — 8 проектов
  • Забота о людях, нуждающихся в поддержке — 6 проектов
  • Спорт, здоровье, безопасность — 5 проектов
  • Комфортная среда — 4 проекта
  • Помощь животным — 1 проект

Где и как будут творить добрые дела

Проекты-победители будут реализованы в 27 регионах России с 10 ноября по 12 января. Поделимся некоторыми из них:

  • В Самаре дети 3–9 лет вместе со Снегурочкой погрузятся в сказки: театрализованные чтения пройдут в магазинах и библиотеках, а летом истории оживут во дворах и парках.
  • В Новосибирске на Аллее "Молодёжная" появится настоящий птичий городок — жители создадут более 40 кормушек и узнают, как заботиться о птицах.
  • В Приозерске (Ленинградская область) организуют сбор макулатуры, пластика и техники, а также проведут мастер-класс по изготовлению полезных вещей из вторсырья.
  • В Казани жители дома № 29 начнут выращивать микрозелень и осваивать вермикомпостирование, а дворовой компостер станет источником удобрения для клумб.
  • В Липецке проект "Многоликая Россия" познакомит жителей разных возрастов с народной культурой и ремёслами: планшетная выставка, мастер-классы и "Книжная елка" соберут около 150 участников.
  • В Череповце (Вологодская область) зимние праздники пройдут под знаком семейного единства: спортивные мероприятия, квесты, эстафеты и творческий конкурс создадут атмосферу тепла и новогоднего настроения.
  • В селе Кирилловка Нижегородской области в рамках проекта "Дни русской культуры" горожан познакомят с народными традициями и ремёслами через фестиваль, мастер-классы и фольклорные игры.
  • В Иркутске мастер-классы и фотосессии объединят 1500 жителей, включая людей с ограниченными возможностями, создавая инклюзивное сообщество и праздничную атмосферу.
  • В Пензе школьников познакомят с волонтёрством: они смогут помогать пожилым, участвовать в социальных и экологических инициативах.

Все эти инициативы объединяют соседей, вдохновляют на совместные действия и делают жизнь в районах комфортнее и радостнее. Конкурс является частью программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой", входящей в ESG-стратегию X5.

Полный перечень победителей можно посмотреть на сайте otlichnyesosedi.ru.

Первый сезон конкурса стартовал в августе 2024 года: 606 проектов, 96 победителей, грантовый фонд 6,7 млн рублей, 41 регион, где реализованы инициативы. Истории победителей можно посмотреть в телеграм-канале конкурса по хэштегу #Победители.

Следующий грантовый конкурс "Отличные соседи" планируется провести весной 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2