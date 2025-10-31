"Отличные соседи": "Пятёрочка" поддержит 47 проектов для развития местных сообществ

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с фондами "Выручаем", "Добрый город Петербург" и "Хорошие истории" объявляет итоги второго сезона всероссийского грантового конкурса "Отличные соседи". Конкурс объединил инициативных жителей и локальные проекты, которые делают дворы и районы уютнее, дружелюбнее и радостнее.

В этом сезоне 47 проектов получили гранты на общую сумму 3,2 млн рублей. Всего на конкурс поступило 128 заявок из 48 регионов. Среди победителей — социально активное население, корпоративные волонтёры и некоммерческие организации, которые вместе создадут новые возможности для общения, творчества и совместных добрых дел в своих районах.

Отобранные проекты охватывают 6 федеральных округов. Лидером стал Приволжский федеральный округ — 18 победных инициатив, за ним следует Центральный (12 проектов), Северо-Западный (7), Сибирский (5), Южный (4), Уральский (1) округа.

Темы концептов затрагивают ключевые социальные аспекты общества:

Досуг и саморазвитие со смыслом — 15 проектов

Культура и традиции — 8 проектов

Охрана окружающей среды — 8 проектов

Забота о людях, нуждающихся в поддержке — 6 проектов

Спорт, здоровье, безопасность — 5 проектов

Комфортная среда — 4 проекта

Помощь животным — 1 проект

Где и как будут творить добрые дела

Проекты-победители будут реализованы в 27 регионах России с 10 ноября по 12 января. Поделимся некоторыми из них:

В Самаре дети 3–9 лет вместе со Снегурочкой погрузятся в сказки: театрализованные чтения пройдут в магазинах и библиотеках, а летом истории оживут во дворах и парках.

В Новосибирске на Аллее "Молодёжная" появится настоящий птичий городок — жители создадут более 40 кормушек и узнают, как заботиться о птицах.

В Приозерске (Ленинградская область) организуют сбор макулатуры, пластика и техники, а также проведут мастер-класс по изготовлению полезных вещей из вторсырья.

В Казани жители дома № 29 начнут выращивать микрозелень и осваивать вермикомпостирование, а дворовой компостер станет источником удобрения для клумб.

В Липецке проект "Многоликая Россия" познакомит жителей разных возрастов с народной культурой и ремёслами: планшетная выставка, мастер-классы и "Книжная елка" соберут около 150 участников.

В Череповце (Вологодская область) зимние праздники пройдут под знаком семейного единства: спортивные мероприятия, квесты, эстафеты и творческий конкурс создадут атмосферу тепла и новогоднего настроения.

В селе Кирилловка Нижегородской области в рамках проекта "Дни русской культуры" горожан познакомят с народными традициями и ремёслами через фестиваль, мастер-классы и фольклорные игры.

В Иркутске мастер-классы и фотосессии объединят 1500 жителей, включая людей с ограниченными возможностями, создавая инклюзивное сообщество и праздничную атмосферу.

В Пензе школьников познакомят с волонтёрством: они смогут помогать пожилым, участвовать в социальных и экологических инициативах.

Все эти инициативы объединяют соседей, вдохновляют на совместные действия и делают жизнь в районах комфортнее и радостнее. Конкурс является частью программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой", входящей в ESG-стратегию X5.

Полный перечень победителей можно посмотреть на сайте otlichnyesosedi.ru.

Первый сезон конкурса стартовал в августе 2024 года: 606 проектов, 96 победителей, грантовый фонд 6,7 млн рублей, 41 регион, где реализованы инициативы. Истории победителей можно посмотреть в телеграм-канале конкурса по хэштегу #Победители.

Следующий грантовый конкурс "Отличные соседи" планируется провести весной 2026 года.