Что выбирают эксперты: "Пятёрочка" открыла секреты питания специалистов по качеству

Вопрос качества и безопасности продуктов — один из важнейших для потребителей при выборе. Но то, какая масштабная работа ведется подразделением по контролю качества, зачастую остается "за кадром". "Пятёрочка" приоткрыла завесу того, как устроена система контроля качества в крупной торговой сети и честно рассказала, выбирают ли для себя продукты собственных торговых марок (СТМ) сотрудники магазинов у дома.

"Качество — это очень многогранное понятие, которое включает в себя совокупность характеристик, таких как вкус, польза, безопасность, удовольствие от потребления, даже цена на полке. И сегодня как никогда качество становится важнейшим элементом конкурентного преимущества, напрямую влияющим на доверие клиентов, особенно в фуд ритейле, а значит — на эффективность и прибыльность бизнеса. Мы как сотрудники сами с удовольствием покупаем наши продукты, например, у меня маленькие дети, поэтому разные творожки и кисломолочка от "Станции молочная" всегда есть в холодильнике. А завтракаем нашими сырниками мы всей семьей!" — рассказывает директор департамента качества торговой сети "Пятёрочка" Владимир Габараев.

Все начинается с того, что производителям направляется техническое задание от сети на производство того или иного продукта, например, печенья, сыра или гречки. В ответ они присылают свои образцы, которые обезличиваются для проведения "слепых" дегустаций независимыми экспертами. Для этого в "Пятёрочке" работает специальная дегустационная кухня — "Студия вкуса". Она оборудована всем необходимым, чтобы можно было правильно приготовить продукт и корректно оценить его.

Здесь эксперты пробуют и выбирают продукцию нескольких производителей, чтобы составить шортлист. Кстати, за три года работы "Студии вкуса" сеть привлекла более 680 экспертов для проверки — не только собственных сотрудников, но и подавляющее количество — 640 человек — из числа покупателей магазинов. Среди дегустаторов есть и своеобразные "рекордсмены": например, Алиса Гладкова, эксперт по качеству и техническому сопровождению, приняла участие более чем в 250 различных дегустациях. Всего же в "Студии вкуса" еженедельно тестируется порядка 20 разных продуктов, а за время ее существования прошло уже более 3 тысяч дегустаций и было проверено свыше 11 тысяч образцов.

Дегустируются образцы продукции как для существующих СТМ, так и новинки, которые только выводятся на полку. Например, перед запуском линейки для здорового питания "Вкус & Польза" эксперты и покупатели тестировали чипсы нори, копченые яйца и соевое молоко.

После выбора продукта с наивысшими баллами сотрудники контроля качества отправляются на производство и проводят аудит всех производственных процессов на предмет соответствия всем действующим стандартам и правилам. Например, проверяется соблюдение санитарных норм или полное соответствие рецептуре, отсутствие вредных факторов. По признанию многих поставщиков — это одна из самых строгих проверок на рынке. Лишь в случае полного соответствия требованиям компания начинает сотрудничество с производителем. За год эксперты сети проводят более 1500 таких аудитов.

Елена Генералова, руководитель отдела контроля качества собственных торговых марок торговой сети "Пятёрочка", регулярно участвует в аудитах, в том числе внеплановых, когда поступают какие-то нарекания или жалобы от покупателей на продукт. "Когда я вижу наш товар СТМ на полке — я точно знаю, где и как он был произведен, потому что на большинстве этих предприятий побывала лично. Поэтому честно говорю — мы много разных продуктов СТМ покупаем, потому что на 100% уверены в них. У нас, например, традиция всей семьей вместе завтракать по выходным, и любимое блюдо — брускетта с рикоттой (я беру "Вкус & Польза") и ломтиком рыбки — от Fish House. А еще я хоть и стараюсь не есть мучное, но отказать себе в удовольствии съесть баранки "Зерница" — не могу! По выходным ведь точно можно!" — признается Елена.

"Однажды мы с друзьями поехали на шашлыки, и я была ответственна за стол. Когда все собрались, то первым делом стали пробовать маринованные томаты и спрашивать рецепт таких вкусных домашних помидорчиков. Я тогда с гордостью достала банку "Красная цена" и разорвала все шаблоны и стереотипы!" — смеется Алена Сологубова, руководитель направления контроля качества на складах и в магазинах.

За счет отлаженного процесса по контролю стандартов качества на полку сети "Пятёрочка" попадают только проверенные товары, за характеристики которых гости могут не беспокоиться. Когда товары уже на полке, сотрудники по качеству продолжают регулярно проверять их — это называется проверкой стабильности качества. Для этого случайный образец с полки магазина сравнивают с эталонным экземпляром. Это тоже проводится в дегустационной студии.

Благодаря такому подходу продукция собственных торговых марок "Пятёрочки" получила уже более 350 наград в конкурсе "Гарантия качества", из них более половины — золотые медали. Так что, если бы продуктам собственных торговых марок "Пятёрочки" ежедневно выдавали по одной награде, пришлось бы принимать их целый год. Кроме того, по итогам 2023 года "Пятёрочка" стала лауреатом премии правительства России в области качества, став единственным фуд ритейлером среди всех участников.

А в этом году по случаю празднования Дня Качества Роскачество вручило сети специальный наградной пряник за качество в номинации "Содействие инновациям в здоровьесбережении, повышающем качество жизни".

Чтобы повышать качество работы, "Пятёрочка" инвестирует в обучение сотрудников и дегустаторов: в 2024 году сотрудники прошли курсы дополнительного образования в Российском университете дружбы народов (РУДН) на тему безопасности пищевой продукции, а также курсы сенсорного анализа кофе по протоколу SCA в Barista Academy Poetti.

Кроме того, на базе "Студии вкуса" сеть проводит мероприятия для детей и молодежи — обучающие семинары, уроки здорового питания, мастер-классы. Так, в День качества "Пятёрочка" пригласила студентов Аграрно-технологического института РУДН, чтобы совместно провести ряд дегустаций. РУДН и X5 Group, в которую входит "Пятёрочка", являются партнерами, совместно реализуя ряд образовательных программ и инициатив.