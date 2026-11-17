МТС вывела в эфир новую отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ" в Самарской области. Телеком-оборудование установлено в небольшом селе Новый Аманак Похвистневского района.

Базовые станции "ИРТЕЯ" могут работать в диапазоне 2100 МГц и 2600 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет от МТС для жителей и гостей села. Населенный пункт был основан в XIX веке, неподалеку от более крупного села Старый Аманак — здесь слобода возникла еще в 1731 году, когда русские и мордовские крестьяне стали переселяться на эти земли из центральной части России. Теперь Новый Аманак со Старым связывает не только история, но и связь от МТС, которая накрывает весь населенный пункт, включая социальные объекты и дороги.

"Устойчивая голосовая связь и мобильный интернет обеспечивают важные социальные функции для жителей сел, ведь в режиме онлайн совершаются покупки на маркетплейсах, оставляются заявки на пособия или запись к врачу. Для сельчан мобильный интернет — хорошая альтернатива домашним сервисам, поскольку действующие скорости позволяют смотреть фильмы и сериалы онлайн, учиться и работать удаленно, и звонить по видеосвязи без помех", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.