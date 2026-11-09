В с. Лопатино отремонтировали два въезда

В Волжском районе Самарской области по просьбам жителей отремонтировали два въезда в село Лопатино — участки "Самара — Большая Черниговка" — Лопатино (2,5 км) и "Самара — Оренбург" — Лопатино (3,8 км). Работы велись по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Объекты введены в эксплуатацию и готовы к зимнему содержанию.

Дороги важны для почти 3 тысяч человек: по ним ходят рейсовые и школьные автобусы, жители ежедневно добираются до работы, больниц и магазинов. В ходе капремонта укрепили обочины и основание методом холодной регенерации, уложили два слоя асфальтобетона, установили новые знаки, автономное освещение на солнечных батареях и остановочные павильоны.

Для безопасности смонтировали барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком, а на аварийном участке у кладбища расширили проезжую часть и скорректировали радиус поворота. "Мы очень ждали этого ремонта. Дорога стала комфортнее и безопаснее, добираться теперь получается быстрее. Для тех, кто каждый день ездит в город на работу и возит детей в школу, это очень важно, особенно зимой", — рассказала жительница села Ольга Юсина.