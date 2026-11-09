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"Моя карьера с Единой Россией" в октябре: 127 мероприятий и почти четыре тысячи участников в Самарской области "Партийный десант" проинспектировал объекты Народной программы в Новокуйбышевске "Единая Россия" закрепляет в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан "Мечтать не вредно": самарским детям рассказали, как превратить фантазии в реальность Владимир Сайбель: "Единая Россия" добьется решения проблемы со списанием долгов участников СВО

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"Моя карьера с Единой Россией" в октябре: 127 мероприятий и почти четыре тысячи участников в Самарской области

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрь в Самарской области стал месяцем активной работы партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией": 127 мероприятий, 3897 участников. Главный итог - 1731 человек нашел работу. Среди них 60 участников СВО и 112 граждан с инвалидностью.

Самым востребованным форматом остаются ярмарки вакансий: 11 мероприятий собрали около двух тысяч человек. Еще более чем тысяча жителей региона, в том числе воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, побывали на профориентационных турах по региональным предприятиям. Для ребят, которым только предстоит выбрать путь, такие поездки часто становятся первым реальным знакомством с профессией.

Продолжается и работа по информированию: 44 мероприятия - информдни, дни открытых дверей, встречи о мерах поддержки и услугах службы занятости. Тренинги по социальной адаптации и трудоустройству, включая соцадаптацию и психологическую поддержку, посетили 435 человек - для многих это возможность не только найти работу, но и поверить в свои силы.

Особое внимание - участникам специальной военной операции. При поддержке партпроекта ежемесячно проходят профориентационные мероприятия, в том числе в рамках клуба "Работа для СВОих", который адресно помогает бойцам и членам их семей в трудоустройстве, профессиональной подготовке и социальной адаптации. Еще 50 граждан прошли курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Не останавливается работа женских клубов, в том числе на площадках Штаба общественной поддержки и Регионального отделения партии "Единая Россия". А для несовершеннолетних от 14 до 18 лет проходят мероприятия по профориентации и трудоустройству - их можно посетить в свободное от учебы время.

"Я думал, что завод - это что-то из прошлого, а там оказалось современное производство и живые люди, увлеченные своим делом, - поделился впечатлениями участник профориентационного тура. - Нам даже дали попробовать поработать на станке под присмотром наставника. Раньше я вообще не знал, куда двигаться, а после экскурсии всерьез задумался о том, чтобы пойти работать по своей специальности".

Отметим, что в Народной программе партии "Единая Россия" создание условий для полной и продуктивной занятости граждан является приоритетом экономической политики. Партийный проект "Моя карьера с Единой Россией" направлен на содействие в трудоустройстве, особенно участникам СВО и членам их семей, людям с инвалидностью, молодежи и другим категориям граждан, а также на выстраивание эффективного диалога между соискателями и работодателями.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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