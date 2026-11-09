"Моя карьера с Единой Россией" в октябре: 127 мероприятий и почти четыре тысячи участников в Самарской области

Октябрь в Самарской области стал месяцем активной работы партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией": 127 мероприятий, 3897 участников. Главный итог - 1731 человек нашел работу. Среди них 60 участников СВО и 112 граждан с инвалидностью.

Самым востребованным форматом остаются ярмарки вакансий: 11 мероприятий собрали около двух тысяч человек. Еще более чем тысяча жителей региона, в том числе воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, побывали на профориентационных турах по региональным предприятиям. Для ребят, которым только предстоит выбрать путь, такие поездки часто становятся первым реальным знакомством с профессией.

Продолжается и работа по информированию: 44 мероприятия - информдни, дни открытых дверей, встречи о мерах поддержки и услугах службы занятости. Тренинги по социальной адаптации и трудоустройству, включая соцадаптацию и психологическую поддержку, посетили 435 человек - для многих это возможность не только найти работу, но и поверить в свои силы.

Особое внимание - участникам специальной военной операции. При поддержке партпроекта ежемесячно проходят профориентационные мероприятия, в том числе в рамках клуба "Работа для СВОих", который адресно помогает бойцам и членам их семей в трудоустройстве, профессиональной подготовке и социальной адаптации. Еще 50 граждан прошли курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Не останавливается работа женских клубов, в том числе на площадках Штаба общественной поддержки и Регионального отделения партии "Единая Россия". А для несовершеннолетних от 14 до 18 лет проходят мероприятия по профориентации и трудоустройству - их можно посетить в свободное от учебы время.

"Я думал, что завод - это что-то из прошлого, а там оказалось современное производство и живые люди, увлеченные своим делом, - поделился впечатлениями участник профориентационного тура. - Нам даже дали попробовать поработать на станке под присмотром наставника. Раньше я вообще не знал, куда двигаться, а после экскурсии всерьез задумался о том, чтобы пойти работать по своей специальности".

Отметим, что в Народной программе партии "Единая Россия" создание условий для полной и продуктивной занятости граждан является приоритетом экономической политики. Партийный проект "Моя карьера с Единой Россией" направлен на содействие в трудоустройстве, особенно участникам СВО и членам их семей, людям с инвалидностью, молодежи и другим категориям граждан, а также на выстраивание эффективного диалога между соискателями и работодателями.