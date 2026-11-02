"Мечтать не вредно": самарским детям рассказали, как превратить фантазии в реальность

В Штабе общественной поддержки "Единой России" при поддержке партийного проекта "Крепкая семья" прошел мотивационный интенсив для ребят из многодетных и приемных семей. Участники узнали, чем мечта отличается от фантазии, и получили подарки за активность.

Организатором программы "Сила мечты: желай и делай!" выступила Самарская областная общественная организация поддержки семьи и детства "ВМЕСТЕ".

На встрече участникам сразу обозначили главный вопрос: "Мечтать не вредно или вредно не мечтать?" и предложили разобраться, как сделать так, чтобы мечты сбывались.

Программа началась с интерактива о здоровых мечтах и действиях. Спикером выступил Дмитрий Герасимов — многодетный отец и директор фонда "Молодежь. Семья. Нравственность". Он рассказал детям о разнице между мечтой и фантазией.

"Любая мечта — это заложенная внутрь интересная картина, которая помогает ребенку расти. Наша задача, как взрослых, дать нравственный ориентир и рассказать о том, как мечта может повлиять не только на созидание и реализацию себя как личности, но и на развитие общества. А также о том, что нужно сделать для того, чтобы преодолеть преграды на пути к свой мечте", — отметил Дмитрий Герасимов.

Для юных мечтателей так же была организована анимационная программа, а каждый участник смог презентовать себя, самые активные ребята получили подарки. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.

"Я думала, что мечта — это просто что-то несбыточное, как в сказке. А теперь поняла: чтобы мечта сбылась, нужно не просто ждать, а что-то делать! Больше всего мне понравилось рассказывать про свою мечту перед всеми и получить за это подарок!" — поделилась одна из участниц программы.

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" семья определена как главный приоритет государственной политики. Партийный проект "Крепкая семья" направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.