Дмитрий Медведев: граждане сохраняют доверие к "Единой России"

Выборы показали, что граждане считают возможным доверить партии и дальше управление на самых разных уровнях государственной власти, подчеркнул ее председатель.

Явка в ходе ЕДГ-2026 достигла почти 57% — это самый высокий результат за последние годы, заявил Дмитрий Медведев на ВКС о предварительных итогах выборов.

"Несмотря на старания наших врагов, несмотря на попытки испортить избирательную кампанию, несмотря на террористические акты, на стремление сделать как можно больше проблем, первое, что я хочу сказать — большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании", — отметил он.

Дмитрий Медведев особо акцентировал, что голосование не состоялось бы без огромного труда самих граждан, избирательных комиссий, добровольцев и всех, кто обеспечивал эту кампанию. "Я также хотел бы, пользуясь этой возможностью, искренне всех за это поблагодарить. В ряде случаев, особенно в регионах, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения, это было связано с риском для жизни. К сожалению, были и трагедии, но, тем не менее, избирательный марафон проведен на достойном уровне", — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев напомнил, что в выборах впервые принимали участие участники специальной военной операции. "Уверен, люди оказали им доверие, потому что вся их жизнь, подвиги, которые они совершили, направлены на защиту нашей Родины, укрепление ее суверенитета, могущества, на то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом доме", — пояснил председатель "Единой России".

О ходе и предварительных итогах кампании рассказали главы регионов.

В частности, член Бюро Высшего совета "Единой России", представитель федеральной пятерки партии на выборах, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице зарегистрирована рекордная явка на выборах в Госдуму.

"В последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву и Подмосковье, противник был убежден, что достигнет своего результата, но результат оказался прямо противоположным. Граждане консолидировались вокруг Владимира Путина, вокруг идеи суверенитета и сильной России. Мы видим, что позиция "Единой России" существенно укрепляется. Это, конечно, накладывает на нас огромную ответственность — особенно в сегодняшних непростых условиях. Тысячи наказов избирателей станут основой нашей дальнейшей работы", — заявил он.

Секретарь реготделения "Единой России", глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что в республике идет существенный прирост поддержки партии. По его словам, это результаты работы партии под началом президента.

Секретарь Пензенского реготделения партии, губернатор Олег Мельниченко рассказал, приоритетом в избирательную кампанию для "Единой России" стал прямой диалог с жителями.

В Челябинской области явка оказалась рекордной — 53-54%, что на 7% больше, чем пять лет назад, доложил секретарь реготделения "Единой России", губернатор Алексей Текслер.

В Алтайском крае предварительная явка 44% — это примерно на 5% выше уровня 2021 года, сообщил член Генсовета партии, губернатор Виктор Томенко.

В ЛНР "Единая Россия" лидирует с огромным отрывом лидирует, заявил член Высшего совета партии, глава республики Леонид Пасечник.

В завершение Дмитрий Медведев отметил, что доверие, оказанное "Единой России" в разных регионах, является лучшим стимулом для работы.

"Имея такой мандат от избирателей, мы должны приступить к реализации нашей Народной программы и программ, которые будут приняты в регионах. Это большая работа. Но в то же время, у меня нет никаких сомнений, что наша партия, как ответственная политическая сила, ведущая политическая сила страны, с этим справится, как и вся наша страна справится с тем вызовом, который ей сейчас брошен", — заключил председатель "Единой России".

Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", глава региона Вячеслав Федорищев поблагодарил всех причастных: "Благодарю каждого, кто выразил свою гражданскую волю на избирательном участке. Благодарю всех, кто организовывал в регионе прозрачные и честные выборы, обеспечивал безопасность. Большая работа была проделана, но о результатах пока говорить рано. Главное — мы вместе выбрали сильное будущее для России и нашей любимой Самарской области".

По предварительным данным, "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу после обработки 82,19% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ. В Государственную думу также проходят КПРФ с 13,89% голосов, ЛДПР — 8,77%, "Новые люди" — 7,97%. Партия "Справедливая Россия" по итогам обработки не набирает 5% голосов, получив 4,99%.

Напомним, в Единый день голосования состоялось более 2200 избирательных кампаний разного уровня, на которых замещены 20700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Основная кампания прошла по выборам в Госдуму. Также жители выбрали высших должностных лиц 11 регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ, депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.