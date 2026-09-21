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Экономическая политика Экономика и бизнес

Свыше 4 млрд рублей составляет экономический эффект от внедрения бережливого производства в Самарской области

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря росту выработки на предприятиях в среднем на 30% регион закрепил за собой 2-е место в общероссийском рейтинге Минэкономразвития России по реализации федерального проекта.

Суммарный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства на предприятиях Самарской области превысил 4 миллиарда рублей. Системная оптимизация процессов позволила сократить время производства и объем незавершенного запаса, а также увеличить среднюю выработку на одного сотрудника на 36%. Благодаря этим результатам Самарская область укрепила свои лидерские позиции и занимает 2-е место в общероссийском рейтинге Министерства экономического развития Российской Федерации.

В 2026 г. на территории региона продолжается активная реализация федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав обновленного национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Оператором проекта выступит АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области" (РЦК).

Самарский бизнес решает вопросы повышения эффективности за счет организационных изменений и устранения потерь в рамках бережливых технологий. Предприятия региона активно внедряют диагностику производственных потоков, систему 5С, стандартизированную работу, производственный анализ и быстрые переналадки. Это позволяет регулярно наращивать объемы выпуска без привлечения существенных капиталовложений на закупку дорогостоящего оборудования.

Успешные кейсы 2026 года:
• ООО ТД "Реметалл": оптимизация работы печи благодаря замене вентилятора дала дополнительно 1,5–2 тонны выплавки в сутки без расширения штата. Выработка выросла на 25,4%, а время процесса сократилось на 23,2%;
• ООО "Суммато": внедрение канбан-досок позволило запускать производственные циклы без постоянного участия сменного мастера;
• ООО "Самарский завод полимерных изделий": выработка на пилотном участке увеличилась на 29%.

Реализация федерального проекта продолжается, и уже в 2026 г. к проекту присоединилась сельскохозяйственная компания "Купинское" (Безенчукский район). На предприятии оптимизируют процесс подготовки коров к дойке: сокращение партий с 3 до 2 голов, стандартизация операций и синхронизация работы загонщиков и дояров снизят лишние перемещения и временные потери.

На предприятии по производству пластиковой тары ООО "Канистра.ру" эксперты РЦК проанализировали изготовление 5- и 10-литровых канистр. Для устранения неоптимальной логистики и затаривания площадей на предприятии внедряют систему 5С и единые стандарты перемещения продукции.
В 2026 г. проект "Производительность труда" вышел за рамки классической промышленности и активно вовлекает новые отрасли экономики губернии.

Участниками проекта стали крупные гостиничные комплексы — отели "Юбилейная" и "ЛАДА-РЕЗОРТ". Сформированные рабочие группы уже проходят обучение методикам бережливого производства для повышения сервиса и ускорения обслуживания гостей.

Денис Гурков, врио министра промышленности и торговли Самарской области: "Федеральный проект "Производительность труда" в Самарской области вышел на системный уровень. Мы не просто выполняем плановые показатели — мы перевыполняем их: на данный момент бережливые технологии внедряют уже 235 предприятий при плане в 226 компаний. Это результат планомерной и слаженной работы. Бережливые технологии — это действенный инструмент, который помогает бизнесу расти без капитальных затрат, а региону — укреплять экономику и создавать новые качественные рабочие места. Мы видим реальный интерес предприятий: они готовы учиться, внедрять и тиражировать успешные практики. Это главный показатель того, что проект работает и приносит реальную пользу нашей области".

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Гид потребителя

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