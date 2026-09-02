Первая гостиница региона внедряет бережливые технологии по стандартам нацпроекта

В Самарской области первое предприятие сферы туризма приступило к внедрению бережливых технологий. К федеральному проекту "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" присоединился владелец гостиницы АМАКС "Юбилейная" в Тольятти — ООО "Луч".

Рабочая группа предприятия завершила первый модуль обучения методикам бережливого производства. Персонал разобрал пять видов потерь: лишние перемещения, ожидания, перепроизводство и другие факторы, которые замедляют работу и увеличивают издержки. Отдельный блок был посвящён системе 5С — подходу к организации рабочего пространства, который помогает избавиться от лишнего, поддерживать порядок и экономить время на поиск нужных предметов. Сотрудники также познакомились с инструментами стандартизированной работы и картирования процессов — методами, которые позволяют наглядно увидеть все этапы работы и найти точки для улучшения.

В сфере гостеприимства бережливые технологии помогают решать те же задачи, что и на заводах: сокращать время, убирать лишние действия и повышать качество. Для ресторанов и кухонных блоков отеля это означает сокращение времени подачи блюд, уменьшение потерь продуктов, оптимизацию маршрутов движения персонала на кухне и стандартизацию операций.

"Быть первыми в регионе — это и большая ответственность, и отличный стимул для развития. В нашей сфере не бывает мелочей: скорость подачи блюд, слаженность работы кухни, улыбка официанта — из этого складывается впечатление гостя о Тольятти, о Самарской области в целом", — прокомментировал директор гостиницы Антон Иванов.

Следующим этапом обучения станет диагностика рабочих процессов в сфере общественного питания. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области сотрудники выявят "узкие места" и разработают план улучшений. После отработки решений в общепите успешный опыт планируется распространить на другие службы отеля.

"Губернатор Вячеслав Федорищев ставит четкие задачи по развитию туризма, привлечению инвестиций и повышению качества сервиса. Учитывая, что наш регион ежегодно посещают до трех миллионов туристов, а объем туруслуг исчисляется миллиардами рублей, высокий уровень гостеприимства становится ключевым преимуществом губернии. Участие гостиниц и других туристических компаний в проекте "Производительность труда" — практический шаг в этом направлении", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В Самарской области 231 компания внедряет бережливое производство в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". 70% участников федпроекта представляют обрабатывающие производства, 13% — сельхозпредприятия, 4% — строительство, 3% — транспорт, 8% — торговля, 2% — ЖКХ.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.