16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Первая гостиница региона внедряет бережливые технологии по стандартам нацпроекта Просили помощи у Путина: суд вернул мэрии Самары участок на Солнечной Эксперт ИТ-холдинга Т1 определил пять факторов, которые ускорят ИИ-зацию российских корпораций Авито: почти половина жителей ПФО делают выбор в пользу китайских авто Волонтеры АО "ННК" помогли воспитанникам школы-интерната подготовиться к 1 сентября

Экономика и бизнес

Первая гостиница региона внедряет бережливые технологии по стандартам нацпроекта

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области первое предприятие сферы туризма приступило к внедрению бережливых технологий. К федеральному проекту "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" присоединился владелец гостиницы АМАКС "Юбилейная" в Тольятти — ООО "Луч".

Фото: АМАКС "Юбилейная"

Рабочая группа предприятия завершила первый модуль обучения методикам бережливого производства. Персонал разобрал пять видов потерь: лишние перемещения, ожидания, перепроизводство и другие факторы, которые замедляют работу и увеличивают издержки. Отдельный блок был посвящён системе 5С — подходу к организации рабочего пространства, который помогает избавиться от лишнего, поддерживать порядок и экономить время на поиск нужных предметов. Сотрудники также познакомились с инструментами стандартизированной работы и картирования процессов — методами, которые позволяют наглядно увидеть все этапы работы и найти точки для улучшения.

В сфере гостеприимства бережливые технологии помогают решать те же задачи, что и на заводах: сокращать время, убирать лишние действия и повышать качество. Для ресторанов и кухонных блоков отеля это означает сокращение времени подачи блюд, уменьшение потерь продуктов, оптимизацию маршрутов движения персонала на кухне и стандартизацию операций.

"Быть первыми в регионе — это и большая ответственность, и отличный стимул для развития. В нашей сфере не бывает мелочей: скорость подачи блюд, слаженность работы кухни, улыбка официанта — из этого складывается впечатление гостя о Тольятти, о Самарской области в целом", — прокомментировал директор гостиницы Антон Иванов.

Следующим этапом обучения станет диагностика рабочих процессов в сфере общественного питания. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области сотрудники выявят "узкие места" и разработают план улучшений. После отработки решений в общепите успешный опыт планируется распространить на другие службы отеля.

"Губернатор Вячеслав Федорищев ставит четкие задачи по развитию туризма, привлечению инвестиций и повышению качества сервиса. Учитывая, что наш регион ежегодно посещают до трех миллионов туристов, а объем туруслуг исчисляется миллиардами рублей, высокий уровень гостеприимства становится ключевым преимуществом губернии. Участие гостиниц и других туристических компаний в проекте "Производительность труда" — практический шаг в этом направлении", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В Самарской области 231 компания внедряет бережливое производство в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". 70% участников федпроекта представляют обрабатывающие производства, 13% — сельхозпредприятия, 4% — строительство, 3% — транспорт, 8% — торговля, 2% — ЖКХ.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Гостиница АМАКС "Юбилейная" входит в российскую гостиничную сеть AMAKS Hotels & Resorts. В Тольятти гостиница расположена в деловом центре Автозаводского района. Это первый сетевой отель в городе.

Номерной фонд гостиницы составляет 262 номера, что позволяет единовременно размещать около 500 гостей. Также в гостинице работает развлекательный центр с рестораном, баром и пельменной. Инфраструктура, как отмечают представители туристического объекта, подходит для проведения мероприятий любого уровня.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4