Самарские школьники чаще сверстников из других городов выбирают спорт и театр

В преддверии Дня знаний СберСтрахование провела исследование среди родителей российских школьников и выяснила, какие дополнительные занятия посещают их дети. Оказалось, что самарские семьи заметно чаще других выбирают спорт и театр: спортивные секции посещают 73% местных школьников против 66% в среднем по стране, театральные студии 22% против 16%. Танцы и хореографию в Самаре выбирают 26% детей, рисование, живопись и лепку — 18%.

Программирование, робототехнику и киберспорт в Самаре выбирают 13% семей — это тоже выше среднего показателя по стране (9%). Музыку и музыкальные инструменты посещают 13% школьников, иностранные языки — 7%, шахматы и логические игры — 2%.

В целом по стране кружки, секции и студии посещают 70% детей: 53% занимаются в одном направлении, еще 16% совмещают два и более. Еще 11% семей планируют записать ребенка на занятия с нового учебного года.

Предпочтения по дополнительным занятиям различаются в зависимости от региона. Так, спорт чаще всего выбирают в Ярославле (98%), Нижнем Новгороде (96%) и Пензе (90%). Иностранные языки популярнее всего в Хабаровске (31%) и Красноярске (26%), а программирование и робототехника — в Новокузнецке (16%) и Нижнем Новгороде (15%). На рисование, живопись и лепку чаще водят детей в Рязани (30%), Перми (24%) и Оренбурге (22%), а на музыку — в Перми (33%), Оренбурге (22%) и Уфе (20%).

Секции и кружки занимают в расписании ребенка заметное место: половина детей посещает их каждый день, еще 15% — несколько раз в неделю, 26% — раз в неделю или по выходным. Главными причинами для дополнительных занятий родители называют общее и культурное развитие (68%), а также пользу для здоровья и физического развития (16%). Удобное расположение и расписание отметили 8% опрошенных, пользу для учебы — 7%.

Более 40% респондентов рассказали, что их дети занимаются бесплатно — в муниципальных и школьных секциях. Платные занятия же в среднем обходятся родителям в 2,2 тыс. рублей в месяц. Чаще всего школьники добираются до секций и кружков самостоятельно — 36%, из них 20% на общественном транспорте и 16% пешком. В сопровождении взрослых — 30%, а у 34% детей дополнительные занятия проходят прямо в школе.

О возможных травмах на занятиях или по пути на секцию беспокоится подавляющее большинство — 87% родителей. Чтобы избежать неприятных происшествий 51% респондентов проводят беседы с детьми о мерах безопасности, 32% провожают до места занятий и домой. Для 11% родителей важным фактором при выборе секции является квалификация тренера и наличие медпункта, 8% оформляют для детей страховые полисы, 2% приобретают дополнительную защитную экипировку.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования: "Ввиду своей активности дети довольно часто сталкиваются с травмами. В учебное время риски таких неприятных ситуаций заметно увеличиваются из-за плотного графика — уроков, дополнительных занятий, домашних заданий. Дети быстрее устают, теряют внимательность, отвлекаются. Согласно исследованию, 19% школьников получали травмы во время внеурочных занятий, 2% — по пути домой, еще 2% школьникам становилось плохо на тренировках. Некоторые инциденты предусмотреть невозможно, и профилактические меры не всегда помогут их избежать. Страховой полис станет дополнительной мерой поддержки в такие моменты, он обеспечит финансовую выплату, которая поможет обеспечить быстрое и комфортное восстановление без вреда для семейного бюджета".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка: "В Самаре чаще, чем в среднем по стране, выбирают спортивные секции и театральные студии — направления, связанные с движением и физической нагрузкой, при которой ребенок может получить ушиб или растяжение. Занятия идут регулярно в течение всего учебного года, поэтому вероятность такой ситуации выше, чем при разовых нагрузках. Дополнительный фактор — дорога: значительная часть школьников добирается до места и обратно самостоятельно, и происшествия случаются не только на самом занятии. Полис от несчастного случая покрывает лечение и восстановление после травмы, вне зависимости от того, где ее получили".

Исследование проводилось в августе 2026 г. среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.