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"ОТП Карта" возглавила рейтинг Банки.ру для подготовки к школе

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным рейтинга экспертов Банки.ру, "ОТП Карта" заняла первое место среди дебетовых карт с повышенным кешбэком на покупки к началу учебного года. В исследовании оценивались наиболее востребованные в период подготовки к школе категории: "Детские товары", "Одежда и обувь", "Маркетплейсы", "Спорттовары", "Обучение и образование", а также кешбэк на все покупки.

"ОТП Карта" получила максимальный результат — 10 баллов. При составлении итоговой оценки эксперты учитывали не только наличие повышенного кешбэка в различных категориях, но и возможность бесплатного обслуживания, моментального выпуска и цифрового оформления карты. При этом "ОТП Карта" стала единственной картой в рейтинге, которую можно оформить на маркетплейсе Банки.ру полностью удаленно, как новым, так и действующим клиентам банка.

Актуальность таких предложений особенно заметна в период подготовки к учебному году, когда расходы российских семей существенно увеличиваются. По данным ВЦИОМ, в 2026 г. средние затраты на подготовку к школе превысили 49 тысяч рублей. На фоне таких расходов повышенный кешбэк в востребованных категориях становится особенно актуальными.

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