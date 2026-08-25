Татьяна Гучева, Михаил Халява (ОТП Банк): "От ручных операций к единому процессу: как автоматизировать оценку кандидатов"

Татьяна Гучева, менеджер проектов дирекции HR ОТП Банка, и Михаил Халява, технический лидер Environment HR Tech ОТП Банка, выступили на онлайн-форуме e-staff "Подбор без иллюзий — 2026", который прошел 20 августа. Спикеры рассказали о проведенной банком интеграции инструментов оценки кандидатов formatta и HRM бота с e-staff, которая позволила объединить разрозненные этапы и автоматизировать ключевые операции.

Ранее информация о кандидате находилась в трех разных местах, а данные приходилось переносить в карточку вручную. Каждый этап требовал последовательных рутинных действий рекрутера и постоянного мониторинга.

Благодаря автоматизации время на работу с одной оценкой сократилось на 17 минут. Теперь в единой платформе размещен весь ключевой процесс, включая саму оценку по компетенциям и ценностям. Так, кандидат автоматически получает опрос, рекрутер видит промежуточный статус и получает уведомление о завершении. Результаты передаются автоматически, а необходимые данные появляются в карточке кандидата.

Как объяснил Михаил, для e-staff и рекрутеров это уникальное решение: раньше такого единого процесса оценки непосредственно в системе подбора не было.

"Мы хотели не просто синхронизировать платформы, а создать удобную рабочую среду для постоянного использования рекрутером. Автоматизация позволяет убрать рутинные операции и освободить время для работы с кандидатами и нанимающими руководителями", — отметила Татьяна Гучева.

Ускорилось и получение аналитики: вместо двух часов результаты теперь доступны в дашборде за несколько минут. При реализации проекта команда также автоматизировала скачивание файлов и синхронизацию данных при одновременной работе рекрутера и сервера.