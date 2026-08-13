16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Солидарность" купила "Земский банк" ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всероссийском молодежном форуме "Машук" У гостей самарского аэропорта Курумоч появилась возможность обменивать валюту в банкомате Сбера ОТП Банк информирует о повышении ставки по вкладу "Горизонт" ОТП Банк приглашает на презентацию книги Дмитрия Голубкова "Как спасти деньги от инфляции"

Банки Финансы

"Солидарность" купила "Земский банк"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский банк "Солидарность" приобрел 100% долю в капитале сызранского "Земского банка" и запустил процесс его присоединения. Сообщения о реорганизации опубликовано банками.

В сообщениях указывается, что решение о присоединении "Земского банка" было принято 6 августа его собственником  и единственным акционером АО КБ "Солидарность". Ориентировочный срок завершения реорганизации – до 16 октября 2026 года. 

По данным ИАС Seldon.Basis, сделка по приобретению "Земского банка" прошла 4 августа. Его новым владельцем стало АО "Солидарность холдинг", которое ранее называлось АО "Зарубежэнергопроект". Выходцем из этой структуры является председатель правления банка "Солидарность" Вячеслав Арбузов.

"Земский банк" был зарегистрирован Центральным банком РФ в 1994 году. Головной офис находится в Сызрани, допофисы есть в Самаре, Тольятти и Набережных Челнах. До продажи "Солидарности" он на 100% принадлежал Максиму Симонову - сызранскому бизнесмену, связанному с группой "Криста". Сейчас Симонов является председателем совета директоров ПФК "Крылья Советов" и возглавляет Самарскую областную федерацию футбола.

На 1 июля 2026 г.  капитал Земского банка составлял 1,02 млрд руб., активы - 10,3 млрд руб., кредитный портфель — 7,8 млрд руб., объем вкладов физических лиц — 6,1 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6