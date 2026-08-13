"Солидарность" купила "Земский банк"

Самарский банк "Солидарность" приобрел 100% долю в капитале сызранского "Земского банка" и запустил процесс его присоединения. Сообщения о реорганизации опубликовано банками.

В сообщениях указывается, что решение о присоединении "Земского банка" было принято 6 августа его собственником и единственным акционером АО КБ "Солидарность". Ориентировочный срок завершения реорганизации – до 16 октября 2026 года.

По данным ИАС Seldon.Basis, сделка по приобретению "Земского банка" прошла 4 августа. Его новым владельцем стало АО "Солидарность холдинг", которое ранее называлось АО "Зарубежэнергопроект". Выходцем из этой структуры является председатель правления банка "Солидарность" Вячеслав Арбузов.

"Земский банк" был зарегистрирован Центральным банком РФ в 1994 году. Головной офис находится в Сызрани, допофисы есть в Самаре, Тольятти и Набережных Челнах. До продажи "Солидарности" он на 100% принадлежал Максиму Симонову - сызранскому бизнесмену, связанному с группой "Криста". Сейчас Симонов является председателем совета директоров ПФК "Крылья Советов" и возглавляет Самарскую областную федерацию футбола.

На 1 июля 2026 г. капитал Земского банка составлял 1,02 млрд руб., активы - 10,3 млрд руб., кредитный портфель — 7,8 млрд руб., объем вкладов физических лиц — 6,1 млрд рублей.