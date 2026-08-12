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У гостей самарского аэропорта Курумоч появилась возможность обменивать валюту в банкомате Сбера

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер запустил в Самарской области систему обмена валют в банкоматах. Раньше такая возможность была только в отделениях банка. Одной из точек обмена стал международный аэропорт Курумоч. Гости локации смогут приобрести доллары США и продать евро, юани и дирхамы.

Воспользоваться услугой может любой желающий, наличие банковской карты Сбера не требуется. Провести операцию можно по принципу "наличные за наличные". Система автоматически рассчитает курс и итоговую сумму к выдаче непосредственно перед операцией. Максимальная сумма - 40 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Для совершения сделок на более крупные суммы клиентам рекомендуется обращаться в офисы банка.

Помимо аэропорта, функционал стал доступен еще на пяти площадках региона: в четырех торговых пространствах в Самаре и одном - в Тольятти. Они находятся по следующим адресам:

Самара

  • Южное шоссе, 5. Банкомат продает клиенту EUR, покупает у клиента четыре валюты - USD, EUR, CNY, AED;
  • Улица Садовая, 176. Банкомат продает клиенту USD, покупает у клиента три валюты - EUR, CNY, AED;
  • Улица Аэродромная, 13. Банкомат продает клиенту USD, покупает у клиента три валюты - EUR, CNY, AED;
  • Территория 24 км Московского шоссе, 5. Банкомат продает клиенту USD, покупает у клиента три валюты - EUR, CNY, AED.

Тольятти

  • Проспект Степана Разина, 68б. Банкомат продает клиенту USD, покупает у клиента три валюты - EUR, CNY, AED.

В настоящее время в банкоматы загружаются купюры новой серии NexGen (USD).

Банкноты могут быть как новыми, так и бывшими в обороте.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Мы стремимся сделать финансовые сервисы максимально доступными и интуитивно понятными. Запуск обмена валюты, практически в круглосуточном формате, решает сразу две задачи. Во-первых, это колоссальная экономия времени людей, которым теперь, по возможности, не нужно ориентироваться на график работы отделений или искать сторонние пункты обмена. Во-вторых, мы значительно повышаем качество сервиса для гостей региона. Иностранные граждане смогут получить местную валюту сразу после прилета в Курумоч, а туристы - обменять валюту буквально перед посадкой в самолет".

Для удобства клиентов актуальный перечень валютных банкоматов размещается на интерактивной карте. К августу функционал обмена наличной валюты будет работать на 255 устройствах Сбера, а к концу года - еще на 500 по всей стране.

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