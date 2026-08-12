ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всероссийском молодежном форуме "Машук"

ВТБ продолжает работать над социальными и образовательными инициативами для детей и подростков. Банк принял участие во Всероссийском молодежном форуме "Машук", в рамках которого эксперты провели мероприятия по финансовой безопасности, мерах противодействия мошенничеству, а также рассказали о возможностях Пушкинской карты.

Эксперты ВТБ провели 3 мероприятия за 2 дня участия в смене "Проводники изменений" слета Федерального детского общественного совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. К лекциям и практикуму присоединились детские омбудсмены из разных регионов России, а также активные молодые люди, которые будут работать с подростками по всей стране.

В первой части участники посетили лекцию о Пушкинской карте и узнали особенности ее работы, какие мероприятия можно посетить по карте, как планировать культурный досуг и каких результатов удалось добиться после того, как банком-оператором программы стал ВТБ.

Во второй части программы участники форума присоединились к практикуму "Открытый офис ВТБ: кейс-подход в финансовой безопасности". Формат был направлен на развитие практических навыков безопасного поведения в цифровой и финансовой среде. Во время мероприятия участники разбирали кейсы, основанные на реальных жизненных ситуациях, связанных с финансовым мошенничеством, оценивали риски и вырабатывали алгоритмы безопасного поведения. Команды представляли свои решения, а эксперты ВТБ давали обратную связь, отмечая сильные стороны, ошибки и наиболее эффективные стратегии.

В третьей части эксперты банка обсудили с региональными детскими уполномоченными типичные сценарии вовлечения подростков в противоправные финансовые схемы и подходы, которые помогают не только снизить риски, но и сформировать доверие к взрослым и специалистам, необходимое для своевременного обращения за помощью. Помимо этого, эксперты рассказали о своей программе очных занятий для детей детских домов и социальных учреждений по развитию правильных финансовых привычек.

"Финансовая грамотность — это не набор правил на все случаи жизни. Это, скорее, внутренний навигатор, помогающий не теряться в мире, где цифровые сервисы развиваются быстро, а мошеннические схемы, к сожалению, иногда еще быстрее. Подростку нужно не только пользоваться финансовыми инструментами, а понимать последствия своих решений. Важно уметь вовремя остановиться, проверить информацию, заметить риск и не поддаться на обещание легкой выгоды. Мы хотим, чтобы финансовая безопасность перестала быть для ребят абстрактной темой из учебника и стала повседневной привычкой. В конечном счете уверенность начинается не со знания всех ответов, а с умения задать правильный вопрос", — отметил Дмитрий Брейтенбихер, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

"Финансовая безопасность подростков сегодня — это вопрос не только знаний, но и профилактики ситуаций, в которых ребенок может стать жертвой обмана или быть вовлечен в противоправные схемы. Поэтому особенно важна практическая работа: на "Машуке" ребята разобрали реальные случаи, связанные с финансовым мошенничеством, и теперь могут передавать этот опыт сверстникам, а региональные уполномоченные по правам ребенка — применять полученные подходы в работе с подростками. Особое внимание — ребятам, проживающим в детских домах, СРЦН, интернатах: научиться распознавать риски и понимать, к кому можно обратиться за помощью. С сентября такие занятия пройдут в 15 учреждениях — партнерах аппарата Уполномоченного. Важно сделать эту работу последовательной и системной — объединяя усилия государства, социально ответственного бизнеса, НКО", — поделился мнением руководитель аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян.