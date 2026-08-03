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Страхование Финансы

Эксперт ВСК рассказал, как мошенники обманывают россиян с ОСАГО

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Летом традиционно возрастает число желающих сэкономить на страховании, однако именно в этот период активизируются и мошенники. О схемах злоумышленников с "чужими" номерами в поддельных полисах ОСАГО рассказал Олег Ручкин, руководитель Блока защиты активов Страхового Дома ВСК.

Самый распространенный способ обмана — это продажа поддельного документа. Чтобы не попасться на уловку, автовладельцам стоит обращать внимание на три ключевых сигнала опасности: цену, способ оплаты и финальную проверку в базе данных.

Первое, что должно насторожить водителя, — это слишком выгодная стоимость. Если предлагаемый полис значительно дешевле среднерыночной цены или суммы, которую вы платили по истекшему договору, велика вероятность, что это фальшивка. В качестве ориентира рекомендуется использовать данные Российского союза автостраховщиков, например, по итогам первых пяти месяцев 2026 года средняя стоимость ОСАГО по стране составила 7,6 тысячи рублей.

Второй важный аспект — процесс коммуникации. Мошенники почти всегда просят перевести деньги не на официальный счет страховой компании, а на реквизиты стороннего юрлица, ИП или вовсе на банковскую карту физического лица. Кроме того, они стремятся увести клиента из официальной формы на сайте, запрашивая сканы паспорта и СТС в личные сообщения мессенджеров.

Особое внимание стоит уделить проверке документа. Аферисты часто присылают покупателю реалистичный PDF-файл с корректным номером бланка, который действительно числится в Национальной страховой информационной системе. Однако здесь кроется главная ловушка: под этим номером, как правило, зарегистрировано совершенно другое транспортное средство (например, мотоцикл со страховкой около 2,6 тысяч рублей) или другой страхователь с большей скидкой за безаварийную езду. Такой полис считается недействительным, и выплаты по нему в случае аварии не предусмотрены.

"Чтобы обезопасить себя, необходимо сверять по базе РСА не только номер бланка, но и убедиться в отсутствии ошибок в VIN-коде, госномере автомобиля и ФИО страхователя. Если все же автовладелец попался на уловки преступников, необходимо сохранить всю переписку с мошенником, квитанцию перевода, "черновик полиса" и его PDF-версию, после чего — подать заявление в банк для оспаривания перевода и в полицию", — Олег Ручкин, руководитель Блока защиты активов Страхового Дома ВСК.

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