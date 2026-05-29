Эксперты ВСК рассказали, как защитить недвижимость от атак БПЛА и чем рискуют владельцы квартир

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК отмечает волнообразный рост интереса к страхованию недвижимости от рисков, связанных с падением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их обломков — после каждого резонансного происшествия число обращений резко увеличивается, но в спокойные периоды владельцы квартир часто забывают о риске. Однако в связи с участившимися случаями атак на жилые кварталы эксперты компании рекомендуют гражданам проверить действующие полисы страхования имущества и при необходимости включить в них дополнительную защиту от БПЛА.

Почему стандартный полис страхования жилья может не помочь

Классические условия страхования квартир и домов (покрывающие пожар, взрыв, аварии инженерных систем, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, падение летательных объектов или иных предметов и другие риски) обычно не предусматривают компенсацию ущерба от военных действий, боевых дронов и террористических актов.

Важно уточнить: хотя в стандартный пакет рисков входит "Падение летательных объектов или иных предметов", он не покрывает ущерб от боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это обычная практика страхового рынка — военные и террористические риски исключаются из базовых полисов.

Однако такой риск можно добавить — либо в уже действующий полис дополнительным соглашением, либо сразу при оформлении страховки.

Стоимость и преимущества расширенного покрытия

Цена полиса при добавлении защиты от БПЛА повышается в среднем на 15%. "Например, стандартный полис страхования квартиры по продукту "Метражи" в ВСК на 6 млн рублей (5 млн рублей — конструктив, 1 млн рублей — отделка) по базовому пакету рисков стоит 4 516 рублей. С опцией защиты от боевых БПЛА — 5 419 рублей. Доплата меньше тысячи рублей, а уровень защиты становится принципиально иным", — комментирует руководитель дирекции андеррайтинга ИФЛ Людмила Карпова.

При этом расширенное покрытие действует вне зависимости от того, как компетентные органы квалифицируют событие (по статье 205 УК РФ "Террористический акт" или иным образом), то есть если в дом или квартиру попал боевой дрон, это признаётся страховым случаем.

Что делать при наступлении страхового случая?

Если происходит прилет БПЛА в дом или квартиру, то компетентные органы привлекаются в зависимости от ущерба и характера события.
Например:

  • для устранения последствий могут быть привлечены местные пожарные службы, МЧС;
  • может быть подомовой обход силами муниципальной администрации с составлением соответствующих актов;
  • могут быть привлечены специалисты Минобороны для разминирования/ деактивации взрывных устройств.

Далее в отношении каждого факта атаки БПЛА/обстрела должно быть возбуждено уголовное дело. Основополагающий документ для получения страховой выплаты — постановление о признании потерпевшим, а также постановление о возбуждении уголовного дела.

