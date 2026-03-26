Россиянам приготовиться: в апреле фиксируют рекордное число обращений из-за стихийных бедствий, в лидерах — Ижевск

На долю стихийных бедствий приходится около 6% обращений по страхованию имущества и ипотечным программам — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Пик происшествий, как правило, фиксируется летом и весной.

По оценкам Страхового Дома ВСК, каждое почти пятое происшествие с недвижимостью, связанное со стихийными бедствиями, вызвано наводнениями. На втором месте среди причин ЧП — ураганы (14%), на третьем — грады (13%).

В антирейтинг регионов-лидеров по количеству происшествий с недвижимостью из-за природных катаклизмов вошли:

Удмуртия — 13%. Жителям Ижевска стоит остерегаться ураганов, особенно весной и летом.

Краснодарский край — 10%. Основная проблема жителей Кубани и Сочи — наводнения и обильные ливни.

Хакассия — 10%. В республике также сильно распространены шквальные ветра.

Москва — 8%. Главная опасность москвичей — повреждения из-за падения деревьев, частичного обрушения кровли домов, а также града.

Красноярский край — 5%. Практически все обращения в течение года связаны с паводками.

В целом, большая часть стихийных бедствий фиксируется в июле — 24%. Также россиянам стоит быть готовыми к природным катаклизмам в августе (19%), июне (18%), а также апреле (16%).