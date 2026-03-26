Россиянам приготовиться: в апреле фиксируют рекордное число обращений из-за стихийных бедствий, в лидерах — Ижевск

Россиянам приготовиться: в апреле фиксируют рекордное число обращений из-за стихийных бедствий, в лидерах — Ижевск

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
На долю стихийных бедствий приходится около 6% обращений по страхованию имущества и ипотечным программам — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Пик происшествий, как правило, фиксируется летом и весной.

По оценкам Страхового Дома ВСК, каждое почти пятое происшествие с недвижимостью, связанное со стихийными бедствиями, вызвано наводнениями. На втором месте среди причин ЧП — ураганы (14%), на третьем — грады (13%).

В антирейтинг регионов-лидеров по количеству происшествий с недвижимостью из-за природных катаклизмов вошли:

  • Удмуртия — 13%. Жителям Ижевска стоит остерегаться ураганов, особенно весной и летом.
  • Краснодарский край — 10%. Основная проблема жителей Кубани и Сочи — наводнения и обильные ливни.
  • Хакассия — 10%. В республике также сильно распространены шквальные ветра.
  • Москва — 8%. Главная опасность москвичей — повреждения из-за падения деревьев, частичного обрушения кровли домов, а также града.
  • Красноярский край — 5%. Практически все обращения в течение года связаны с паводками.

В целом, большая часть стихийных бедствий фиксируется в июле — 24%. Также россиянам стоит быть готовыми к природным катаклизмам в августе (19%), июне (18%), а также апреле (16%).

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

