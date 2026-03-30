ВСК и Infosecurity внедряют сервисную модель киберстрахования для клиентов SOC

Компания Infosecurity (входит в "Софтлайн Решения", ГК Softline) совместно со Страховым Домом ВСК запускает новую опцию для клиентов SOC — страхование рисков информационной безопасности. В рамках опции клиент получает оперативное подключение команды Infosecurity для устранения последствий инцидента и восстановления инфраструктуры без дополнительных затрат.

Новая услуга отвечает на один из самых чувствительных вопросов бизнеса: что делать, если киберинцидент все же произошёл. Несмотря на развитие инструментов защиты, полностью исключить такие риски невозможно, и в этих условиях всё большую значимость приобретает не только способность своевременно выявлять угрозы, но и готовность быстро восстановить ИТ-инфраструктуру, минимизировать простой и снизить возможный ущерб для бизнеса.

Совместная услуга Infosecurity и ВСК объединяет экспертизу в области кибербезопасности и страховую поддержку, формируя единый контур работы с инцидентом. Такой подход выходит за рамки классических моделей страхования и сервисов ИБ, где задачи защиты и урегулирования, как правило, разделены. В рамках услуги финансовая защита дополняется оперативным подключением команды Infosecurity к устранению последствий киберинцидента — от расследования до восстановления ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, включая взаимодействие с регуляторами, а также предоставление необходимых ресурсов на период восстановления. При этом для клиента восстановление осуществляется без дополнительных затрат в рамках лимита, предусмотренного договором. Это позволяет минимизировать последствия инцидента и сохранить бюджет на кибербезопасность, обеспечивая быстрое возвращение бизнеса к штатной работе.

Таким образом, модель услуги выстроена, чтобы обеспечить для клиента максимально простой и понятный процесс подключения и последующего урегулирования, при котором ключевой акцент делается на оперативной помощи и прикладной экспертизе в момент инцидента, а не на формальных процедурах и длительных согласованиях.

"Даже при высоком уровне зрелости процессов информационной безопасности полностью исключить вероятность инцидента невозможно. Поэтому важно не просто предотвращать угрозы, но и иметь понятный алгоритм действий на случай их реализациии, а также гарантии, что бизнес будет функционировать вне зависимости от ситуации. Благодаря партнёрству с ВСК мы можем предложить клиентам модель, при которой восстановление после инцидента не требует дополнительных затрат со стороны бизнеса. Запуск этой услуги отражает нашу уверенность в собственной экспертизе и готовность разделить с клиентом ответственность за последствия инцидента. По сути, мы говорим о переходе к модели, в которой сервис-провайдер не ограничивается выявлением угроз, а участвует в полном цикле работы с инцидентом", — Александр Мосягин, руководитель SOC Infosecurity ("Софтлайн Решения").

"Киберриски становятся всё более значимым фактором для бизнеса, и страхование в этой области также трансформируется. Сегодня клиенту важно не только получить финансовую компенсацию, но и быть уверенным в том, что последствия инцидента будут оперативно устранены. Партнёрство с Infosecurity позволяет нам интегрировать страхование в практический контур реагирования на киберинциденты и предложить рынку более прикладной формат защиты. Такой подход отвечает текущим ожиданиям бизнеса и задаёт новое направление развития киберстрахования", — Антон Чех, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

Запуск услуги демонстрирует рост значимости страхования киберрисков как отдельного направления в информационной безопасности. Компании всё чаще рассматривают такие инструменты как способ управления финансовыми последствиями инцидентов и повышения устойчивости бизнеса. Infosecurity и ВСК, объединив страховую и ИБ-экспертизу, предлагают рынку формат киберстрахования, отвечающий текущим запросам бизнеса и динамике развития угроз.