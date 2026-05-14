В Новокуйбышевске прошли памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новокуйбышевске состоялась серия памятных и патриотических мероприятий, объединивших ветеранов, нефтехимиков, представителей власти, молодежь и жителей города.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Нефтехимики почтили память поколения победителей - фронтовиков-заводчан, тружеников тыла и первостроителей, которые не только защищали страну в годы войны, но и стояли у истоков мирной жизни и промышленной мощи Новокуйбышевска.

Одним из ключевых событий стало торжественное открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Новокуйбышевска, первостроителю города и ветерану АО "ННК" Петру Григорьевичу Фокину. Памятный знак установили на доме №25 по улице Кутузова, где жил фронтовик.

Участники церемонии вспоминали, каким он был: легендарной личностью, всегда держал руку на пульсе города - жил его проблемами и заботами работников. На церемонию собрались те, кто лично знал Петра Григорьевича, работал вместе с ним или долгие годы поддерживал с ним связь. Петр Фокин ушел на фронт в сентябре 1942 года в возрасте 19 лет. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, был неоднократно тяжело ранен, однако каждый раз возвращался в строй. Война для него завершилась только в 1944 году после последнего тяжелого ранения.

За мужество и героизм фронтовик был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью "За оборону Сталинграда" и медалью "За победу над Германией" В 2023 году, в год своего 100-летнего юбилея, Петр Григорьевич ушел из жизни.

В рамках памятных мероприятий нефтехимики также возложили цветы к мемориальной доске бывшему директору предприятия Гавриилу Васильеву, установленной в прошлом году к 80-летию Победы.

Гавриил Васильев - фронтовик, участник боевых действий на Западном и Дальневосточном фронтах. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией" и "За победу над Японией".

Кроме того, представители предприятия приняли участие в церемонии возложения цветов к городскому мемориальному комплексу "Вечный огонь", почтив память жителей Новокуйбышевска, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Еще одним значимым событием накануне Дня Победы стало традиционное возложение цветов к памятнику первому директору Новокуйбышевской нефтехимической компании Анне Федотовой.

В торжественной церемонии приняли участие представители администрации города, ветераны предприятия, заводчане, а также ученики "Роснефть-класса" школы №5 и школы №19, которая носит имя Анны Сергеевны.

Анна Федотова считается одной из ключевых фигур в истории становления нефтехимической отрасли Новокуйбышевска и олицетворением подвига тружеников тыла и первостроителей города. Герой Социалистического Труда, участница Гражданской войны, в годы Великой Отечественной войны она работала референтом Народного комиссара резиновой промышленности СССР и участвовала в организации демонтажа и отправки в Советский Союз оборудования химических предприятий Германии. Награждена медалью "За оборону Москвы". В послевоенные годы сделала невозможное: под ее руководством в Новокуйбышевске в рекордные сроки были возведены первые цеха большой химии. Это способствовало развитию нефтехимической отрасли и критически важной продукции для СССР.

Именно благодаря труду фронтовиков и тружеников тыла в сложные послевоенные годы были построены первые производственные цеха, получена первая продукция, необходимая для развития страны, и заложен фундамент будущего промышленного развития города.

Нефтехимики отметили, что подобные акции помогают сохранять преемственность поколений и напоминают о том, какой ценой были достигнуты Победа, восстановление страны и создание промышленного потенциала региона.

