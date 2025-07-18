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Нефтехимия ТЭК

Лаборатория "Тольяттиазота" подтвердила компетентность

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Контрольно-аналитическая лаборатория ТОАЗа прошла процедуру подтверждения компетентности аккредитованного лица в соответствии с требованиями законодательства. Объектом испытания, входящим в область аккредитации, является восстановитель оксидов азота AUS-32 — реагент для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Оценку соответствия критериям аккредитации провел эксперт Ассоциации аналитических центров "Аналитика". Организация имеет статус полноправного члена международных организаций ILAC, APLAC, APAC и является участником многостороннего соглашения о взаимном признании.

Подтверждение компетентности предполагает проведение экспертизы представленных лабораторией документов и оценку соответствия лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) на месте её расположения.

"Реагент AUS-32 — залог бесперебойной работы двигателя и соответствия экологическим нормам. Подтверждение компетентности лаборатории дает уверенность в объективности и точности испытаний этого важного реагента, снижающего выбросы выхлопных газов автотранспортных средств с дизельными двигателями. Процедура подтверждения проводится ежегодно для аккредитованной лаборатории ТОАЗа. Она позволяет гарантировать качество проведенных лабораторией испытаний и увеличить степень доверия покупателей", — рассказала заместитель главного инженера по качеству АО "ТОАЗ" Елена Ермакова.

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