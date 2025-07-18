Лаборатория "Тольяттиазота" подтвердила компетентность

Контрольно-аналитическая лаборатория ТОАЗа прошла процедуру подтверждения компетентности аккредитованного лица в соответствии с требованиями законодательства. Объектом испытания, входящим в область аккредитации, является восстановитель оксидов азота AUS-32 — реагент для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

Оценку соответствия критериям аккредитации провел эксперт Ассоциации аналитических центров "Аналитика". Организация имеет статус полноправного члена международных организаций ILAC, APLAC, APAC и является участником многостороннего соглашения о взаимном признании.

Подтверждение компетентности предполагает проведение экспертизы представленных лабораторией документов и оценку соответствия лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) на месте её расположения.

"Реагент AUS-32 — залог бесперебойной работы двигателя и соответствия экологическим нормам. Подтверждение компетентности лаборатории дает уверенность в объективности и точности испытаний этого важного реагента, снижающего выбросы выхлопных газов автотранспортных средств с дизельными двигателями. Процедура подтверждения проводится ежегодно для аккредитованной лаборатории ТОАЗа. Она позволяет гарантировать качество проведенных лабораторией испытаний и увеличить степень доверия покупателей", — рассказала заместитель главного инженера по качеству АО "ТОАЗ" Елена Ермакова.