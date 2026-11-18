В "Тольяттиазоте" впервые прошел конкурс "Лучший наставник". Событие стало региональным этапом корпоративных соревнований наставников предприятий Группы "Уралхим".

Мероприятие было призвано побудить сотрудников к профессиональному росту, выявить перспективных специалистов, растиражировать эффективные практики адаптации персонала и сформировать кадровый резерв наставников.

Программа соревнований, проходивших на базе учебного центра, состояла из двух очных этапов - самопрезентации и демонстрации практических навыков. Участниками стали сотрудники ключевых производственных, технологических и лабораторных подразделений ТОАЗа, стаж работы которых составляет от четырех до 25 лет.

В рамках конкурса наставники представили авторские методики обучения, рассказали об объемах работы с подопечными и подтвердили результативность своих подходов показателями сроков адаптации и сохранения кадров. Во второй части программы конкурсантам предстояло с помощью нестандартных техник оперативно обучить стажеров конкретному производственному действию.

В состав жюри под председательством заместителя генерального директора по персоналу и коммуникациям "Тольяттиазота" вошли руководители производственных и HR-подразделений. Эксперты оценивали доступность объяснения, вовлечение наставляемых, контроль усвоения материала и строгое соблюдение требований охраны труда.

Победителем конкурса "Лучший наставник" стал старший мастер смены цеха №05А Рустам Загртдинов. Серебро - у старшего мастера смены цеха №08К Николая Журавлева, а третье место занял старший мастер цеха №25 Яков Хижняков.

Лучшие наставники "Тольяттиазота" будут рекомендованы к участию в корпоративном этапе конкурса среди предприятий Группы "Уралхим", который состоится в конце ноября в Тольятти.

Развитие института наставничества является одним из приоритетов кадровой политики "Тольяттиазота". Сегодня Компания насчитывает около 1000 менторов, которые помогают новым сотрудникам и студентам профильных учебных заведений быстрее освоиться на производстве. На предприятии формируется профильный Совет опытных специалистов, часть из которых в этом году прошли специализированный курс повышения квалификации "Наставничество на производстве" в рамках федерального проекта "Развитие производства химической продукции" (нацпроект "Новые материалы и химия").

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Сама система наставничества в целом и подобные конкурсы в частности необходимы для того, чтобы Компания формировала свое будущее. Без наставников достаточно сложно добиваться технологической преемственности, безопасности на производстве, повышения производительности и эффективности. Поэтому кураторов у специалистов на предприятии должно быть много, причем не просто назначенных сотрудников, а лучших из лучших - тех, кто сам безупречно выполняет свою работу и умеет передавать и закреплять знания и опыт".