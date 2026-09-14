"Тольяттиазот" принял педагогов из пяти регионов России в рамках проекта "Профессионалитет"

В "Тольяттиазоте" прошла стажировка преподавателей из Свердловской, Тюменской, Иркутской, Самарской областей и Республики Башкортостан. Педагоги среднего профессионального образования посетили Компанию в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Целью визита стало знакомство специалистов, которые ведут подготовку химиков-технологов, лаборантов, техников и электромонтеров, с современными технологическими мощностями ТОАЗа, стандартами безопасности и актуальными требованиями к молодым сотрудникам химической отрасли.

Обучение в течение двух недель прошли 40 преподавателей различных колледжей и техникумов. За каждой группой был закреплен курировавший процесс наставник из лаборатории или цеха в зависимости от профиля учебного заведения.

В ходе экскурсии гости посетили ключевые производственные объекты, включая агрегаты производства аммиака и карбамида, а также центральную заводскую лабораторию. В учебном центре предприятия они изучили теоретическую часть программы с помощью автоматизированной системы "ОЛИМПОКС". Полученные знания и навыки будут интегрированы в образовательные программы сузов.

"Тольяттиазот" предоставляет возможность для прохождения стажировки специалистов с 2024 года, став пилотной площадкой проекта в Самарской области.

Программа "Профессионалитет" направлена на максимальное приближение процесса обучения в колледжах и техникумах к реальным потребностям работодателей. Прямой диалог между производственниками и педагогами позволяет оперативно корректировать учебные планы и готовить востребованных выпускников.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" подходит к участию в федеральном проекте "Профессионалитет" комплексно. При поддержке Компании в Самарской области открыт и развивается производственно-образовательный кластер, но интерес к стандартам работы ТОАЗа выходит далеко за пределы домашнего региона, что доказывает широкий географический охват в части стажировки преподавателей. Для глубокого понимания специфики промплощадки предприятия и качественной передачи актуальных знаний будущим специалистам педагоги имеют возможность увидеть производство своими глазами. Интеграция экспертизы наших ведущих производственников и лаборантов в образовательный процесс сузов позволяет сократить период адаптации молодых специалистов на реальном производстве, что крайне важно для всей химической отрасли в целом.