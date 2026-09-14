Участница из Самарской области одержала победу в конкурсе "Родная игрушка" в номинации "Идеи игр и игрушек"

В пятницу, 11 сентября, в национальном центре "Россия" прошло второе заседание организационного комитета всероссийского конкурса "Родная игрушка", организованного Российским обществом "Знание" и Движением Первых по поручению президента РФ. Члены Организационного комитета единогласно определили победителей в номинации "Идеи игр и игрушек", обсудили проведение финала и затронули тему поддержки участников конкурса со стороны государства и представителей индустрии. Среди лучших идей — проект "Родные просторы", разработанный участницей из Самарской области.

Старший воспитатель и многодетная мама Любовь Кузнецова из Кинеля победила с проектом "Родные просторы". Идея родилась из вопросов младшей дочери: "Почему листья желтые? Почему белка на сосне? Почему ромашка белая?". Любовь поняла: нужна игрушка, которая поможет ребенку находить причинно-следственные связи, а не давать прямые ответы.

Вместе с коллегой-воспитателем Юлией Глушковой они придумали конструктор о флоре и фауне Самарской области. В основе — деревянная подложка с отверстиями, куда устанавливаются деревья (10 видов: сосна, ель, береза, дуб, клен, липа, осина, рябина, вяз, ива) и фигурки животных Среднего Поволжья. Главная особенность — сменные кроны: у каждого дерева три варианта (весна, лето, осень). Ребенок сам переключает сезоны, изучает природные циклы. Ребенок сам переключает сезоны, изучая природные циклы.

"В современном мире дети хорошо знают мультперсонажей, но им трудно отличить березу от осины. Мы решили создать конструктор родного края", — говорит Любовь Кузнецова.

Во второй сезон конкурса поступило 14 392 заявки из 89 регионов России, 4 330 из них в номинации "Идеи игр и игрушек". От Самарской области во втором сезоне поступило 585 заявок, в том числе 276 в номинации "Идеи игр и игрушек". В финал номинации вышли 29 проектов, из которых по результатам экспертного и детского жюри были выбраны 15 победителей из 12 регионов России.

"Мы усилили и углубили экспертизу. Каждую идею оценивали 18 экспертов. Заявки подавались разными авторами — это и сами дети, и семьи, и воспитатели, и представители разных профессий, ну и, конечно, профессионалы отрасли. География, как и прежде, широкая: мы охватили все регионы нашей страны. Видим очень много идей с региональной спецификой, отражающей культуру, традиции, особенности разных народов, специфику регионов, различные достопримечательности и природные богатства", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Говоря о проектах, которые не вошли в итоговый список, Советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская обозначила, что часто в финалистах остаются интересные идеи, которые пока представлены в сыром виде: "Но тем не менее база этих данных должна быть доступна производителям игр и игрушек, с тем чтобы они могли, связавшись с автором, воспользоваться этой идеей, сохранить его права. При этом у них появится новая родная игрушка, с которой они могут выйти в следующий сезон. Потому что номинация "Готовая продукция игр и игрушек" никуда не исчезнет".

Важным направлением проекта остается привлечение детского жюри к оценке работ. Заместитель Председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Вадим Полянский сказал, что это должно стать не просто дополнительным мнением, а самостоятельным элементом конкурсной экспертизы при оценке. Дети ориентируются на то, как игрушка отражает традиционную культуру и ценности, и именно такое эмоциональное восприятие соответствует тематическим направлениям конкурса.

В ходе второго заседания члены оргкомитета также обсудили поддержку конкурса и его участников. Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев заявил, что опыт проведения "Родной игрушки" очень важен, поскольку сейчас идет активная работа над созданием единой системы психолого-педагогической экспертизы игрушек, а изделия победителей должны обязательно попадать в детские сады и образовательные организации.

В свою очередь, как пояснил директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Кусков, в этом году планируется реализовать две новые меры поддержки для производителей игр и игрушек. Первая предусматривает субсидирование затрат производителей, связанных с приобретением лицензий на использование образов героев отечественных мультфильмов при производстве изделий. Вторая предполагает услуги по продвижению российских игр и игрушек, реализуемых на маркетплейсах. Кроме того, компании-партнеры активно включены в работу и помогают победителям реализовывать и продвигать идеи. Так, в рамках заседания Российское общество "Знание" и группа компаний "Детский мир" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в сфере отечественных игр и игрушек.

На следующем этапе конкурса в каждой из двух номинаций, "Прототипы игр и игрушек" и "Готовая продукция игр и игрушек", определят 40 финалистов и 15 победителей. Также жюри рекомендует лучшие изделия к присуждению знака качества "Родная игрушка". Финал второго сезона состоится 19 октября в национальном центре "Россия" в формате большой выставки и фестиваля детских игр и игрушек, в его рамках пройдет деловая программа, которая включит экспертные и стратегические сессии, мастер-классы. Площадка позволит представителям индустрии обменяться опытом и лучшими практиками.

Второй сезон конкурса по указанию президента Российской Федерации посвящен созданию игр и игрушек для системы дошкольного образования. Проекты оцениваются в четырех категориях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструкторы и сборные модели, а также техническая и технологическая игрушка. Среди тематических направлений конкурса — семья и духовно-нравственные ценности, технологический прорыв, история и культура России, единство народов России и Герои XXI века.