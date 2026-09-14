На этой неделе в Самарской области установится бабье лето

В Приволжском УГМС представили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. С 14 по 18 сентября в регионе ожидается теплая погода с небольшим количеством осадков.

В понедельник, 14 сентября, в Самаре переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +18…+20 °C.

Во вторник, 15 числа, в регионе по-прежнему будет облачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +18…+23 °C.

16 сентября прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +17…+22 °C.

В четверг, 17 числа, в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ветер Южный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+15 °C, в дневные +14…+19 °C.

В пятницу, 18 сентября, установится малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °C, днем воздух прогреется до +15…+20 °C.