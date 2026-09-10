Авито: зумеры Приволжья увлекаются раскрасками и наклейками по номерам

Среди творческих занятий жители Приволжского федерального округа чаще всего выбирают спокойные и доступные форматы. На первом месте — раскраски или наклейки по номерам (21%), чуть реже респонденты планируют заниматься вязанием и создавать небольшие вязаные вещи — например, брелоки, игрушки и аксессуары (19%). Еще 13% опрошенных выбрали мозаику. По 10% интересуются 3D-печатью и созданием собственных предметов, а также вышивкой и ковровой вышивкой. Бисероплетением планируют заниматься 9%, а лепкой из глины — 8%. Творческие увлечения молодежи исследовали эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы.

Согласно опросу более чем 10 тыс. жителей России, большинство респондентов (53%) планируют заниматься творческими хобби этой осенью, и в среднем готовы потратить на необходимые товары около 3 854 рублей.

Осень для многих жителей ПФО становится временем возвращения к уже знакомым занятиям или поиска нового увлечения. 23% опрошенных уже занимаются творческим хобби и планируют продолжать, еще 16% хотят попробовать новое увлечение, а 14% хотят вернуться к занятию, которым интересовались раньше. Еще 22% пока не определились, но хотели бы заниматься творчеством этой осенью.

Отдельным трендом этой осени стал интерес зумеров к творческим занятиям. Среди молодых жителей страны в топе оказались раскраски по номерам (24%), мозаика (18%) и создание небольших вязаных вещей (17%).

Какими творческими хобби вы занимаетесь или хотели бы заняться этой осенью?

Творческое хобби для части респондентов являются не только способом хорошо провести свободное время, но и становятся источником дополнительного дохода. 33% опрошенных зарабатывают или планируют зарабатывать на своих увлечениях: так, 19% уже получают доход от хобби, 14% пока не зарабатывают, но планируют продавать свои изделия, а еще 5% зарабатывают благодаря увлечению время от времени. В среднем тем, кто уже получает определенный доход от хобби, удается зарабатывать 15 896 рублей в месяц.

Для продолжения занятий жителям Приволжского федерального округа понадобятся новые материалы и инструменты. Чаще всего этой осенью планируют приобрести пряжу и материалы для вязания (16%), а также наборы для раскрашивания или создания картин (15%). Еще 11% собираются купить краски, кисти и материалы для росписи, 11% — бисер, бусины и фурнитуру, а по 9% и 8% — наборы для вышивания и инструменты и расходные материалы для 3D-печати соответственно.

Бюджет на творческие покупки у большинства остается умеренным. Так, 26% жителей Приволжского федерального округа готовы потратить на товары для хобби до 1 000 рублей, еще 32% — от 1 001 до 3 000 рублей. 19% планируют уложиться в 3 001–5 000 рублей, 12% готовы потратить от 5 001 до 10 000 рублей.

Онлайн-реклама для многих становится определяющей при выборе товаров для творчества: 13% считают рекламу одним из главных факторов выбора, еще 25% учитывают рекламные предложения, но принимают окончательное решение по другим параметрам, а 27% обращают внимание на рекламу время от времени.

Наиболее релевантную рекламу товаров для творчества и хобби жители Приволжского федерального округа чаще всего встречают на площадках электронной коммерции — их назвали 33% опрошенных. Еще 29% отмечают социальные сети, по 17% — поисковые системы и видеоплатформы, а 16% видят подходящие предложения у блогеров и авторов контента.