Авито: зумеры Приволжья увлекаются раскрасками и наклейками по номерам

Среди творческих занятий жители Приволжского федерального округа чаще всего выбирают спокойные и доступные форматы. На первом месте — раскраски или наклейки по номерам (21%), чуть реже респонденты планируют заниматься вязанием и создавать небольшие вязаные вещи — например, брелоки, игрушки и аксессуары (19%). Еще 13% опрошенных выбрали мозаику. По 10% интересуются 3D-печатью и созданием собственных предметов, а также вышивкой и ковровой вышивкой. Бисероплетением планируют заниматься 9%, а лепкой из глины — 8%. Творческие увлечения молодежи исследовали эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы.
Согласно опросу более чем 10 тыс. жителей России, большинство респондентов (53%) планируют заниматься творческими хобби этой осенью, и в среднем готовы потратить на необходимые товары около 3 854 рублей.
Осень для многих жителей ПФО становится временем возвращения к уже знакомым занятиям или поиска нового увлечения. 23% опрошенных уже занимаются творческим хобби и планируют продолжать, еще 16% хотят попробовать новое увлечение, а 14% хотят вернуться к занятию, которым интересовались раньше. Еще 22% пока не определились, но хотели бы заниматься творчеством этой осенью.
Отдельным трендом этой осени стал интерес зумеров к творческим занятиям. Среди молодых жителей страны в топе оказались раскраски по номерам (24%), мозаика (18%) и создание небольших вязаных вещей (17%).
Какими творческими хобби вы занимаетесь или хотели бы заняться этой осенью?
Творческое хобби для части респондентов являются не только способом хорошо провести свободное время, но и становятся источником дополнительного дохода. 33% опрошенных зарабатывают или планируют зарабатывать на своих увлечениях: так, 19% уже получают доход от хобби, 14% пока не зарабатывают, но планируют продавать свои изделия, а еще 5% зарабатывают благодаря увлечению время от времени. В среднем тем, кто уже получает определенный доход от хобби, удается зарабатывать 15 896 рублей в месяц.
Для продолжения занятий жителям Приволжского федерального округа понадобятся новые материалы и инструменты. Чаще всего этой осенью планируют приобрести пряжу и материалы для вязания (16%), а также наборы для раскрашивания или создания картин (15%). Еще 11% собираются купить краски, кисти и материалы для росписи, 11% — бисер, бусины и фурнитуру, а по 9% и 8% — наборы для вышивания и инструменты и расходные материалы для 3D-печати соответственно.
Бюджет на творческие покупки у большинства остается умеренным. Так, 26% жителей Приволжского федерального округа готовы потратить на товары для хобби до 1 000 рублей, еще 32% — от 1 001 до 3 000 рублей. 19% планируют уложиться в 3 001–5 000 рублей, 12% готовы потратить от 5 001 до 10 000 рублей.
Онлайн-реклама для многих становится определяющей при выборе товаров для творчества: 13% считают рекламу одним из главных факторов выбора, еще 25% учитывают рекламные предложения, но принимают окончательное решение по другим параметрам, а 27% обращают внимание на рекламу время от времени.
Наиболее релевантную рекламу товаров для творчества и хобби жители Приволжского федерального округа чаще всего встречают на площадках электронной коммерции — их назвали 33% опрошенных. Еще 29% отмечают социальные сети, по 17% — поисковые системы и видеоплатформы, а 16% видят подходящие предложения у блогеров и авторов контента.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???