Из Самары в Пензу с 1 октября начнет курсировать скоростной поезд "Финист"

С 1 октября на маршруте Самара — Пенза начнет курсировать электропоезд "Финист" № 809/810. Он заменит состав поезда № 109/110 "Дневной экспресс" с вагонами локомотивной тяги, который курсирует здесь сейчас, передает пресс-служба КбшЖД.

Расписание останется прежним:

отправление из Самары в 18:53, прибытие в Пензу в 22:32

отправление из Пензы в 6:54, прибытие в Самару в 12:27

В пути предусмотрены остановки на станциях Сызрань 1, Новоспасское, Кузнецк, Чаадаевка и других.

Сообщается, что за один рейс "Финист" будет перевозить порядка 400 пассажиров. Это позволит большему количеству людей с комфортом путешествовать между городами.

Напомним, в августе по территории Самарской области начала курсировать первая скоростная электричка "Финист". С 17 августа комфортабельный пятивагонный состав задействован на самых популярных маршрутах: Самара — Тольятти, Самара — Жигулевск и Новокуйбышевская — Тольятти.