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Общество

Из Самары в Пензу с 1 октября начнет курсировать скоростной поезд "Финист"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 октября на маршруте Самара — Пенза начнет курсировать электропоезд "Финист" № 809/810. Он заменит состав поезда № 109/110 "Дневной экспресс" с вагонами локомотивной тяги, который курсирует здесь сейчас, передает пресс-служба КбшЖД.

Расписание останется прежним:

  • отправление из Самары в 18:53, прибытие в Пензу в 22:32
  • отправление из Пензы в 6:54, прибытие в Самару в 12:27

В пути предусмотрены остановки на станциях Сызрань 1, Новоспасское, Кузнецк, Чаадаевка и других.

Сообщается, что за один рейс "Финист" будет перевозить порядка 400 пассажиров. Это позволит большему количеству людей с комфортом путешествовать между городами.

Напомним, в августе по территории Самарской области начала курсировать первая скоростная электричка "Финист". С 17 августа комфортабельный пятивагонный состав задействован на самых популярных маршрутах: Самара — Тольятти, Самара — Жигулевск и Новокуйбышевская — Тольятти.

"Финист" — полностью российский электропоезд. В пятивагонном составе есть все необходимое для комфортной поездки: удобные кресла, индивидуальные USB-порты и розетки, система климат-контроля и три санитарные комнаты. Предусмотрены места для маломобильных пассажиров, подъемники для инвалидных колясок и крепления для них.

Гид потребителя

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