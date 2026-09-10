В парке им. Гагарина откроют памятник ракетному двигателю НК-33

В воскресенье, 13 сентября, в парке им. Гагарина состоится торжественное открытие монумента ракетному двигателю НК-33 — одному из символов космической истории Самары, сообщает пресс-служба ПАО "ОДК-Кузнецов".

Монумент станет совместным подарком предприятия и Самарского университета городу в честь 440-летия Самары.

НК-33 был создан в Куйбышеве коллективом ОКБ под руководством конструктора Николая Кузнецова для советской лунной программы. Двигатель предназначался для ракеты Н-1, которая разрабатывалась для полета человека к Луне. Спустя десятилетия НК-33 получил новую жизнь: двигатель использовался в составе российской ракеты-носителя "Союз-2.1в", обеспечив 13 ее успешных пусков.

Церемония открытия монумента начнется в 14:00. Разместится памятник у центрального входа со стороны Московского шоссе.