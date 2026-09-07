Рейд в Красноярском районе: задержаны нелегальные работники, семерых выдворят из страны

В Самарской области полицейские подвели итоги очередного рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства, в результате которого зафиксировано 16 нарушений. Об этом сообщили в самарском ГУ МВД.

В ходе рейда на территории тепличного комплекса в Красноярском районе полицейские задержали 9 иностранных граждан, которые работали без необходимых разрешительных документов. Всем им выписали штраф по 2 000 рублей за незаконную трудовую деятельность.

Особую категорию нарушителей составили 7 человек: они не уехали из России в положенный срок. В отношении них принято решение не только о штрафе в 2 000 рублей, но и об административном выдворении из страны.

Рейдовые мероприятия с участием МВД, СК и Росгвардии продолжаются.