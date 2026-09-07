В Самарской области подвели итоги работы реготделения Российского общества "Знание": регион - в числе лидеров страны по качеству просветительской деятельности

В Самарском университете им. Королева состоялось общее собрание Самарского регионального отделения Российского общества "Знание". На мероприятии были обозначены ключевые ориентиры деятельности организации на предстоящий период.
Работа отделения осуществляется при поддержке федеральных структур и аппарата главного федерального инспектора по Приволжскому федеральному округу. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев возглавляет Наблюдательный совет регионального отделения. По поручению главы региона взаимодействие с Обществом стало приоритетной задачей для руководителей муниципалитетов, что позволило усилить связь власти, науки и просвещения.
Итоги представил председатель отделения, ректор университета Владимир Богатырев. По результатам второго квартала 2026 года Самарская область вошла в число лидеров страны по качеству просветительской деятельности, поднявшись с седьмого места за год. В регионе работают 405 лекторов Общества. С начала 2026 года проведено более 1000 лекций, которые посетили почти 42 тысячи жителей.
Владимир Богатырев отметил качественную перезагрузку контента с 2021 года: лекции теперь отвечают на злободневные вызовы, включая противодействие мошенникам, профилактику терроризма и освещение событий специальной военной операции. За последние три года число лекций выросло более чем вдвое, количество лекторов увеличилось с 93 до 405 человек, а аудитория слушателей — с 16 тысяч в 2023 году до 66 тысяч в 2025 году. К участию в обществе призываются новые лекторы.
Говоря о задачах на будущий период, Владимир Богатырев призвал активнее работать в муниципалитетах за пределами областной столицы. Запланировано проведение мероприятий с участием ведущих лекторов.
Приоритетными темами останутся профилактика экстремизма и финансового мошенничества, акцент будет сделан на проекте "Знание.Безопасность".
Жители региона активно участвуют во флагманских конкурсах ("Знание.Лектор", "Знание.Премия", "Знание.Наставники", "Родная игрушка"). На конкурс инициатив родительских сообществ подано 135 заявок, победителями стали 20 проектов, привлекшие в школы региона 18,7 млн рублей. Самарская область стала пилотным регионом проекта "Чтецкие программы" и организовала семинары для социальных работников, сопровождающих участников СВО. В образовательных организациях действует 57 лекториев. Эти результаты достигнуты благодаря системной работе директора Самарского филиала Ольги Вороновой.
Общее собрание переизбрало Владимира Богатырева председателем регионального отделения. Заместителем председателя наблюдательного совета избран врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. Его кандидатура была поддержана генеральным директором Российского общества "Знание" Максимом Древалем.
Марк Шлеенков подчеркнул, что назначение означает ответственность за качество просветительской работы: "Приоритетными задачами считаю выстраивание эффективной системы административного сопровождения регионального отделения и филиала общества "Знание", поддержку наших лекторов, а также решение вопросов, напрямую влияющих на их деятельность. Ключевым направлением является вовлечение молодежи в просветительскую работу через создание практических возможностей для самореализации".
По итогам собрания лучшие лекторы были отмечены региональными наградами.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???