25 питбайков конфисковала Госавтоинспекция в Самаре

В Самаре состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения — его провел первый заместитель главы города Михаил Малыхин. Участники обсудили итоги летней профилактической работы, направленной на обеспечение безопасного использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и питбайки, а также меры контроля за их эксплуатацией несовершеннолетними.

Статистика Госавтоинспекции свидетельствует: с начала 2026 года в Самаре зарегистрировано 15 ДТП с участием несовершеннолетних, передвигавшихся на СИМ. В этих авариях травмы получили 6 подростков на электросамокатах и 5 — на питбайках. Если в ДТП с тяжелыми последствиями виновником оказывается школьник, к ответственности могут привлечь его родителей: на данный момент в Следственный комитет передано 10 таких материалов.

Михаил Малыхин подчеркнул, что движение на питбайках, мототехнике и самокатах в городской черте и пригороде необходимо упорядочить — это напрямую связано с безопасностью всех участников дорожного движения. С учетом того, что школьники вернулись с каникул, вопрос становится особенно актуальным. В новом учебном году к мониторингу ситуации подключатся образовательные учреждения: школы будут передавать в Госавтоинспекцию сведения об учениках, которые приезжают на занятия на СИМ. Такая информация поможет эффективнее распределять патрули, а также организовывать дополнительные занятия по ПДД, встречи с инспекторами и родительские собрания — в первую очередь в зонах с повышенным риском.

По словам начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Самаре подполковника полиции Сергея Шепелева, за летний период сотрудники ведомства провели около 15 рейдов, нацеленных на повышение безопасности при использовании электросамокатов и других СИМ. В результате было изъято 25 питбайков — их эксплуатация в городской среде запрещена. В ходе проверок инспекторы обращали внимание на соблюдение скоростного режима, правильность выбора зоны для движения, возраст водителя, его состояние, а также на то, как он ведет себя на пешеходных переходах.

Сергей Шепелев отметил, что летом 2026 г. ситуация с нарушениями в сфере использования СИМ в Самаре остается напряженной. "В основном это проезд по пешеходному переходу без спешивания, езда вдвоем на одном самокате или питбайке, неправильная парковка и значительное превышение скорости. Особое внимание уделяем возрасту подростков, которые пользуются сервисами кикшеринга", — сказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Самаре Сергей Шепелев.

Как добавил Сергей Шепелев, нередко сами родители приобретают для детей питбайки либо разрешают им пользоваться своими электросамокатами. Несмотря на кажущуюся безобидность таких действий, они могут обернуться серьезными последствиями, вплоть до наступления уголовно‑правовой ответственности.

Согласно ПДД, правила управления электрическими транспортными средствами определяются их мощностью. Устройства мощностью от 0,25 кВт до 4 кВт классифицируются как мопеды — для их эксплуатации требуются водительские права категории "М". Техника мощностью свыше 4 кВт, к которой относятся питбайки, приравнивается к мотоциклам и для управления ею нужны права категории "А". Несоблюдение этих требований влечет административную ответственность.