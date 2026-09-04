25 питбайков конфисковала Госавтоинспекция в Самаре

В Самаре состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения — его провел первый заместитель главы города Михаил Малыхин. Участники обсудили итоги летней профилактической работы, направленной на обеспечение безопасного использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и питбайки, а также меры контроля за их эксплуатацией несовершеннолетними.
Статистика Госавтоинспекции свидетельствует: с начала 2026 года в Самаре зарегистрировано 15 ДТП с участием несовершеннолетних, передвигавшихся на СИМ. В этих авариях травмы получили 6 подростков на электросамокатах и 5 — на питбайках. Если в ДТП с тяжелыми последствиями виновником оказывается школьник, к ответственности могут привлечь его родителей: на данный момент в Следственный комитет передано 10 таких материалов.
Михаил Малыхин подчеркнул, что движение на питбайках, мототехнике и самокатах в городской черте и пригороде необходимо упорядочить — это напрямую связано с безопасностью всех участников дорожного движения. С учетом того, что школьники вернулись с каникул, вопрос становится особенно актуальным. В новом учебном году к мониторингу ситуации подключатся образовательные учреждения: школы будут передавать в Госавтоинспекцию сведения об учениках, которые приезжают на занятия на СИМ. Такая информация поможет эффективнее распределять патрули, а также организовывать дополнительные занятия по ПДД, встречи с инспекторами и родительские собрания — в первую очередь в зонах с повышенным риском.
По словам начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Самаре подполковника полиции Сергея Шепелева, за летний период сотрудники ведомства провели около 15 рейдов, нацеленных на повышение безопасности при использовании электросамокатов и других СИМ. В результате было изъято 25 питбайков — их эксплуатация в городской среде запрещена. В ходе проверок инспекторы обращали внимание на соблюдение скоростного режима, правильность выбора зоны для движения, возраст водителя, его состояние, а также на то, как он ведет себя на пешеходных переходах.
Сергей Шепелев отметил, что летом 2026 г. ситуация с нарушениями в сфере использования СИМ в Самаре остается напряженной. "В основном это проезд по пешеходному переходу без спешивания, езда вдвоем на одном самокате или питбайке, неправильная парковка и значительное превышение скорости. Особое внимание уделяем возрасту подростков, которые пользуются сервисами кикшеринга", — сказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Самаре Сергей Шепелев.
Как добавил Сергей Шепелев, нередко сами родители приобретают для детей питбайки либо разрешают им пользоваться своими электросамокатами. Несмотря на кажущуюся безобидность таких действий, они могут обернуться серьезными последствиями, вплоть до наступления уголовно‑правовой ответственности.
Согласно ПДД, правила управления электрическими транспортными средствами определяются их мощностью. Устройства мощностью от 0,25 кВт до 4 кВт классифицируются как мопеды — для их эксплуатации требуются водительские права категории "М". Техника мощностью свыше 4 кВт, к которой относятся питбайки, приравнивается к мотоциклам и для управления ею нужны права категории "А". Несоблюдение этих требований влечет административную ответственность.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???