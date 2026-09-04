В четверг, 3 сентября, в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту X сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" — проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей". В мероприятии приняли участие представители вузов-организаторов, партнеры олимпиады и выпускники первых сезонов. Участники обсудили развитие олимпиадного движения, новые возможности для студентов и роль проекта в подготовке востребованных специалистов для экономики страны.

Одним из спикеров стал ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков. СамГТУ — единственный вуз Самарской области, ставший организатором олимпиады в 2026–2027 учебном году. Дмитрий Быков рассказал о значимости этого события, а также обозначил планы на предстоящий сезон. В частности, он остановился на задачах по сопровождению трека олимпиады по направлению "Биотехнологии", где СамГТУ выступает в роли вуза-организатора.

За десять лет олимпиада "Я — профессионал" стала одной из крупнейших площадок для развития профессионального потенциала студентов, к участию присоединились более 1,6 млн. студентов из всех регионов России и 147 стран мира. Количество направлений выросло с 27 в первом сезоне до 68 в юбилейном X сезоне, а число вузов-организаторов увеличилось с 10 до 37. Сегодня в экосистему олимпиады входят более 1 100 вузов-участников и свыше 750 работодателей, которые помогают студентам получить практический опыт, пройти стажировки и построить профессиональную траекторию.

В X сезоне студентам российских вузов будет доступно 68 направлений. Возможность проверить свои знания и решить практические задачи получат представители самых разных областей — от инженерии и естественных наук до медицины, образования, предпринимательства и цифровых технологий.

"Сегодня Россия идет к технологическому лидерству — это национальная цель, которую поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Для ее достижения нам нужны талантливые молодые кадры. Эта олимпиада, которая входит в национальный проект "Молодежь и дети", с успехом помогает их готовить — она создала условия и возможности для профессиональной реализации уже сотен тысяч студентов. Каждый из них — кадровая опора России в разных сферах: от дизайна и туризма до искусственного интеллекта, квантовых технологий и освоения космоса", — говорится в приветственном адресе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Новыми направлениями юбилейного сезона стали "Инновационное предпринимательство", "Организация работы с молодежью", "Селекция и генетика сельскохозяйственных растений". Кроме того, были расширены направления "Авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем", "Педагогика образования" и "Эффективные энергетические системы".

"Олимпиада "Я — профессионал" подтверждает: высокий результат рождается в сильной университетской среде. За каждой победой стоят не только личная настойчивость и талант, но и преподаватели, наставники, научные руководители, команды вузов. Каждый сезон в олимпиаде участвуют студенты порядка 1 100 вузов и филиалов. Именно университет дает студенту пространство, где можно пробовать, ошибаться, расти и превращать интерес к предмету в профессиональное достижение", — сказала заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Задания олимпиады разрабатываются вузами совместно с индустриальными партнерами и позволяют студентам работать с реальными профессиональными задачами. Участников X сезона ждут карьерные мероприятия, программы развития, знакомство с представителями компаний и возможность получить опыт, необходимый для дальнейшего профессионального роста. Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" входит в национальный проект "Молодежь и дети", реализуемый по решению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на поддержку молодых людей, развитие их профессионального потенциала и создание условий для самореализации.