В Самарской области завершается основной этап приема заявлений в колледжи и техникумы

В Самарской области, как и во всей стране, завершается основной этап приема заявлений в колледжи и техникумы. О ходе приемной кампании в российских колледжах и техникумах рассказали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня перед нами стоит цель по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих, обозначенная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Для этого в колледжах и техникумах увеличивается количество бюджетных мест, реализуется федпроект "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Это получает отклик у абитуриентов и приводит к заметным результатам: с начала приемной кампании подали уже более 3,2 млн заявлений в организации СПО — это примерно на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года", — заявил зампред Правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в это число входит и 1,1 млн заявлений в колледжи и техникумы "Профессионалитета" — это превышает количество заявлений в учреждения СПО, участвующие в федпроекте, за всю приемную кампанию 2025 года.

Всего на 2026/27 учебный год в колледжах и техникумах установлено порядка 880 тыс. бюджетных мест — на 30 тыс. больше, чем годом ранее. Более 56% из них приходится на технические профессии и специальности, что соответствует прогнозу кадровой потребности экономики.

"Колледжи активно обновляют материально-техническую базу и открывают новые востребованные направления. В этом году конкурс на одно место в среднем составляет два человека. Однако по отдельным профессиям и специальностям конкурс выше. Сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах, туризмом", — отметил Сергей Кравцов.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что развитие среднего профессионального образования и подготовка востребованных кадров остаются в зоне пристального внимания регионального Правительства. В Самарской области системно занимаются профориентацией школьников: создаются все условия, чтобы ребята могли познакомиться с разными специальностями и осознанно выбрать профессию, пользующуюся спросом на рынке труда.

Приемная кампания в учреждениях СПО региона набирает обороты. На сегодняшний день подано уже более 48,4 тыс. заявлений, из которых 40,1 тыс. — на бюджетные места. Особый интерес абитуриенты проявили к программам "Профессионалитета": число заявок свыше 19,1 тыс., что превышает прошлогодний показатель (свыше 8 тыс.).

Напомним, что основной прием на очную форму обучения в учреждения СПО завершается 15 августа. Образовательные учреждения, в которых останутся свободные места, продолжат прием документов.