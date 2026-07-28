Выпускники Самарского РЦОД показали блестящие результаты на ЕГЭ

Пятнадцать выпускников Самарского регионального центра для одарённых детей в 2026 году показали максимальный результат на ЕГЭ. Среди стобалльников — восемь блестящих результатов по химии, два по математике, четыре по физике и один по русскому языку. Один из выпускников — Александр Кузьмин — стал обладателем высшего результата сразу по двум предметам: математика и физика.
Директор Центра Ирина Липенская отметила, что высший результат — это не случайность, а итог многолетней целенаправленной системной работы, в которой сочетаются углублённое изучение предметов, регулярная практика и индивидуальный подход к каждому ученику.
Самих школьников спросили о секрете успеха: большинство назвали регулярную практику с опытными наставниками, ясные цели и помощь наставников.
Педагоги Центра уверены, что такие достижения вдохновляют других школьников на упорную работу и показывают, что целеустремлённость, дисциплина и качественное образование дают заметный результат. Именно из таких побед складывается будущий научный потенциал региона и страны.
В Самарском региональном центре для одаренных детей обучаются ребята со всех уголков Самарской области с 7 по 11 класс. Ежегодно десятки выпускников, являясь победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов, получают высший балл по ЕГЭ по профильным предметам — химии, физике, математике, и не только. В 2026 году Центр выпустил 42 школьника, среди которых победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, олимпиад перечня министерства просвещения РФ, победитель международной менделеевской олимпиады школьников по химии.
Выпускники РЦОД, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов:
Бабушкин Илья (физика)
Габдрахманова Софья (химия)
Гуркина Екатерина (русский язык)
Дементьев Никита (химия)
Евграфов Ярослав (физика)
Еленина Анна (химия)
Крючков Ярослав (химия)
Лисков Владимир (химия)
Миронов Максим (химия)
Осокин Иван (физика)
Фатыхов Айрат (математика)
Чаркин Дементий (химия)
Шаховский Григорий (химия)