Выпускники Самарского РЦОД показали блестящие результаты на ЕГЭ

Пятнадцать выпускников Самарского регионального центра для одарённых детей в 2026 году показали максимальный результат на ЕГЭ. Среди стобалльников — восемь блестящих результатов по химии, два по математике, четыре по физике и один по русскому языку. Один из выпускников — Александр Кузьмин — стал обладателем высшего результата сразу по двум предметам: математика и физика.

Директор Центра Ирина Липенская отметила, что высший результат — это не случайность, а итог многолетней целенаправленной системной работы, в которой сочетаются углублённое изучение предметов, регулярная практика и индивидуальный подход к каждому ученику.

Самих школьников спросили о секрете успеха: большинство назвали регулярную практику с опытными наставниками, ясные цели и помощь наставников.

Педагоги Центра уверены, что такие достижения вдохновляют других школьников на упорную работу и показывают, что целеустремлённость, дисциплина и качественное образование дают заметный результат. Именно из таких побед складывается будущий научный потенциал региона и страны.

В Самарском региональном центре для одаренных детей обучаются ребята со всех уголков Самарской области с 7 по 11 класс. Ежегодно десятки выпускников, являясь победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов, получают высший балл по ЕГЭ по профильным предметам — химии, физике, математике, и не только. В 2026 году Центр выпустил 42 школьника, среди которых победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, олимпиад перечня министерства просвещения РФ, победитель международной менделеевской олимпиады школьников по химии.