Один из крупных проектов, который администрация Самары завершила буквально в начале лета, — ликвидация несанкционированной свалки в лесу вдоль дороги в поселок Рубёжный. Как сообщил глава города Иван Носков, тонны накопившегося мусора начали вывозить в прошлом году, окончательно работы завершили в мае, а в июне провели планировку территории. Всего вывезли более 103 тыс. тонн бытовых отходов, об этом мэр написал в своём канале МАХ.

"Но ликвидировать свалку — это только половина дела. Нужно еще побороть нездоровую тенденцию сбрасывать мусор на этой территории. Как показывает практика, это сложнее. Поэтому уже сейчас рекомендую всем любителям сваливать мусор в неположенных местах: пора перестраиваться! На подъездах к очищенной территории установили скрытую круглосуточную систему видеонаблюдения и начнем штрафовать нарушителей. Со своей стороны сделаем все возможное для поддержания порядка: установим несколько контейнерных площадок вдоль дороги, с регоператором выработаем четкий график вывоза мусора", — пишет глава города.

Часть очищенной территории напротив центрального входа на кладбище "Рубёжное" оборудована под муниципальные торговые ряды. Здесь установили 8 торговых павильонов с товарами, соответствующими данной локации. Павильоны выполнены в едином стиле, специфику места не нарушают, а наличие ответственных за этот участок гарантирует содержание его в чистоте.