Иван Носков: "Разрабатывается механизм предоставления жилья для пострадавших"

20 июня на базе школы № 163 администрация города Самары провела собрание жителей дома № 20 по ул. 22 Партсъезда, пострадавшего в результате пожара. В собрании приняли участие глава города Самары Иван Носков, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, врио министра региональной безопасности Александр Шарков, врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян, глава Советского района Вадим Бородин, начальник Управления МВД России по городу Самаре, полковник полиции Дмитрий Урюпин, заместитель прокурора Самары Владимир Калашников, сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области.

"Ситуация с самого первого дня находится на моем личном контроле. Решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева уровень ЧС на доме переведен на региональный уровень. Уже получили экспертное заключение, подтверждающее, что дальнейшая эксплуатация дома невозможна. В настоящее время разрабатывается механизм предоставления жилья. Всю информацию оперативно доносим до жителей через специальный чат в МАХ. Все вопросы личного характера, которые были заданы жителями, отработаем в индивидуальном порядке. По причинам пожара новых данных нет, сотрудники Следственного комитета продолжают работу", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Как рассказал Андрей Батаев, директор ООО "Строительная экспертная компания "Реконструкция", проводившего техническое обследование здания, в ходе осмотра вертикальных и горизонтальных конструкций выявлены критические и неустранимые дефекты.

"Зафиксировано разрушение и деформация внутренних и наружных стен, а также разрушение плит перекрытия, их чрезмерные прогибы и поперечные трещины. Данные дефекты говорят о нарушении общей жесткости здания и создают высокую вероятность обрушения. Дальнейшая эксплуатация здания небезопасна, а выявленные дефекты являются критическими и неустранимыми без сноса здания", — сказал директор ООО "Строительная экспертная компания "Реконструкция" Андрей Батаев.

Как отметил Иван Носков, планируется, что после сноса на месте дома № 20 на улице 22 Партсъезда будет создано общественное пространство — каким оно будет, решат жители соседних домов. Строительство нового дома или социального объекта невозможно в связи с малой площадью участка и действующими нормативами. В настоящее время все жители могут оформить документы на временное проживание в маневренном фонде и получение новых квартир.

"Город уже производит первые выплаты материальной помощи. Все, кто подал заявления позже, тоже их получат. Сейчас помогаем жителям с вывозом личных вещей, предоставляем грузовые машины, перевозим по Самаре, а также, при необходимости, по Самарской области и за ее пределы. Отмечу, что вывезти вещи можно будет до 29 июня включительно", — отметил глава Советского района города Самары Вадим Бородин.

Как рассказала жителям министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, признание случившегося чрезвычайной ситуацией регионального характера дает жителям возможность получить выплаты. Это компенсация в связи с утратой вещей первой необходимости до 100 тысяч рублей, выплата в связи с легким (100 тысяч рублей), средним или тяжким вредом здоровью (до 500 тысяч рублей).

Отметим, что подать заявления на получение материальной помощи и предоставление жилья в маневренном фонде, а также получить консультацию можно в штабе, который работает на базе школы № 163 (ул. Свободы, 2г), в МФЦ либо через Госуслуги. Также жители могут обратиться по телефонам: 8 (846) 262-28-71, 262-46-21. По вопросам, связанным с оплатой ЖКУ, можно обратиться на горячую линию ГЖИ Самарской области: 8 (846) 200-02-98.