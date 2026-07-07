В Абхазии состоялись Дни Самары

Со 2 по 6 июля в Республике Абхазия проходили Дни Самары — в продолжение договоренностей о сотрудничестве, которые были заключены в прошлом году с Гудаутой и Сухумом. Об этом сообщил в своём канале МАХ глава Самары Иван Носков.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу не просто сохранять, но и эффективно развивать экономические отношения с Республикой Абхазия. В этом направлении и работаем: в июле начнет курсировать прямой авиарейс Самара-Сухум, на Днях Самары наши предприниматели получили возможность представить свою сувенирную продукцию и народные промыслы не только абхазам, но и гостям Сухума из разных регионов нашей страны", — пишет мэр.

Стенд "Открой свою Самару" экспонировался на набережной Диоскуров в День города Сухума. По самым скромным подсчетам за день его смогли посетить более 4 тыс. человек, поэтому было принято решение продлить его работу в столице Абхазии на весь туристический сезон.

Но не только экономикой и бизнесом укрепляются отношения между странами и народами. Дружба должна начинаться с детей и молодежи, поэтому в состав делегации из Самары вошло около ста юных самарцев от 11 до 23 лет.

Ребята участвовали в соревнованиях по дзюдо (5 медалей), настольному теннису, футболу, показали свои умения в акробатическом рок-н-ролле. Детский музыкальный театр "Задумка" вместе с детско-юношеским хореографическим ансамблем "Яйрума" (Сухум) посетили с экскурсией культурные и исторические достопримечательности Абхазии. Танцевальное шоу "Таленто" и другие артисты с успехом выступили на различных площадках в День города Сухума.

"По отзывам принимающей стороны наши ребята, педагоги и тренеры — большие молодцы! Согласен, Самара богата на таланты разных возрастов!

Не могу не отметить и Олега Дашкова — нашего чемпиона мира по шашкам, международного гроссмейстера. Он провел сеанс одновременной игры на 80 досках и все 80 партий выиграл. Вот такие мастера преподают в спортшколе "Ладья", обучают азам игры юных самарцев.

Со всеми ребятами и их наставниками обязательно встречусь. Для меня важно, что дети получили возможность несколько дней отдохнуть на Черноморском побережье, завести новых друзей, сразиться с достойными соперниками, выступить на большой сцене. И узнать больше о мире во всем его многообразии", — пишет Иван Носков.