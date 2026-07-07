16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Абхазии состоялись Дни Самары Лучшие практики межнационального согласия: в России стартовал прием заявок на конкурс для муниципалитетов Более 100 юных самарских артистов и спортсменов примут участие в Днях Самары в Республике Абхазия Александр Фетисов и Максим Максимов встретились с жителями Подъем-Михайловки и Сухой Вязовки Более 230 ключей от новых квартир выдано гражданам льготных категорий в Самаре с начала года

Муниципалитеты Власть и политика

В Абхазии состоялись Дни Самары

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Со 2 по 6 июля в Республике Абхазия проходили Дни Самары — в продолжение договоренностей о сотрудничестве, которые были заключены в прошлом году с Гудаутой и Сухумом. Об этом сообщил в своём канале МАХ глава Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу не просто сохранять, но и эффективно развивать экономические отношения с Республикой Абхазия. В этом направлении и работаем: в июле начнет курсировать прямой авиарейс Самара-Сухум, на Днях Самары наши предприниматели получили возможность представить свою сувенирную продукцию и народные промыслы не только абхазам, но и гостям Сухума из разных регионов нашей страны", — пишет мэр.

Стенд "Открой свою Самару" экспонировался на набережной Диоскуров в День города Сухума. По самым скромным подсчетам за день его смогли посетить более 4 тыс. человек, поэтому было принято решение продлить его работу в столице Абхазии на весь туристический сезон.

Но не только экономикой и бизнесом укрепляются отношения между странами и народами. Дружба должна начинаться с детей и молодежи, поэтому в состав делегации из Самары вошло около ста юных самарцев от 11 до 23 лет.

Ребята участвовали в соревнованиях по дзюдо (5 медалей), настольному теннису, футболу, показали свои умения в акробатическом рок-н-ролле. Детский музыкальный театр "Задумка" вместе с детско-юношеским хореографическим ансамблем "Яйрума" (Сухум) посетили с экскурсией культурные и исторические достопримечательности Абхазии. Танцевальное шоу "Таленто" и другие артисты с успехом выступили на различных площадках в День города Сухума.

"По отзывам принимающей стороны наши ребята, педагоги и тренеры — большие молодцы! Согласен, Самара богата на таланты разных возрастов!

Не могу не отметить и Олега Дашкова — нашего чемпиона мира по шашкам, международного гроссмейстера. Он провел сеанс одновременной игры на 80 досках и все 80 партий выиграл. Вот такие мастера преподают в спортшколе "Ладья", обучают азам игры юных самарцев.

Со всеми ребятами и их наставниками обязательно встречусь. Для меня важно, что дети получили возможность несколько дней отдохнуть на Черноморском побережье, завести новых друзей, сразиться с достойными соперниками, выступить на большой сцене. И узнать больше о мире во всем его многообразии", — пишет Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2