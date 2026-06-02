Иван Носков: "Дорожная кампания в Самаре идет в графике"

В Самаре ремонт четырех дорожных объектов общей протяженностью порядка 1,6 км завершился в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Дорожные службы приступили к сдаче отремонтированных дорог по ул. Елизарова — от ул. Енисейской до пр. Металлургов, ул. Тухачевского — от ул. Киевской до ул. Дачной, ул. Дачной — от ул. Пензенской до ул. Тухачевского и ул. Кромской. Всего в 2026 году отремонтируют 69 участков дорог и 50 тротуаров, в том числе 39 объектов — по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и 82 объекта — в рамках программы восстановления проездов к соцучреждениям.

"Дорожная кампания в Самаре идет в графике — треть дорог, запланированных к обновлению, в том числе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", уже в работе. Мы завершаем фрезеровку, выравниваем высоту колодцев, меняем люки, плиты перекрытия, устанавливаем бортовой камень. На восьми объектах ведется укладка финишного слоя асфальта, работы проводятся пока с частичным перекрытием дорог по одной полосе движения, — рассказал глава города Самары Иван Носков. — Требования к качеству дорожных работ ужесточили, с этого года контроль проходит каждый этап ремонта. Особое внимание уделяем асфальту, применяемому при укладке".

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" работы продолжаются еще на 15 дорогах: ул. Владимирской, трех участках по пр. Карла Маркса, участках Шестой просеки, ул. Дачной, Воронежской, Юбилейной, Волгина и др. Дополнительно ремонтируют 7 объектов за счет городского бюджета с софинансированием из вышестоящих бюджетов — это участки улиц Витебской, Академика Тихомирова, Торговый переулок и др.

"По результатам проверки образцов покрытий дорог замечаний пока нет. Отдельно лаборатория проверяет качество асфальта на тротуарах. В его составе — особые фракционные материалы, они делают асфальтобетонную смесь плотнее, снижают риск образования трещин на покрытии и помогают равномерно распределять нагрузку. Проще говоря, пешеходные зоны станут прочнее и прослужат дольше. В текущем сезоне уже отремонтировали 29,7 тысяч квадратных метров тротуаров", — отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

В этом году отремонтируют ряд стратегически важных дорог, ведущих к промышленным предприятиям, где высокий трафик большегрузов. Здесь применяют максимально устойчивый к непогоде и образованию колейности асфальт. Например, в настоящее время завершена фрезеровка старого покрытия автодороги от Московского шоссе до АО "Салют". Также на особом контроле ремонт дорог и тротуаров, ведущих к образовательным учреждениям — школам, детским садам, колледжам, вузам: работы проводятся в Ново-Молодёжном переулке, на улицах Пугачевской, Металлистов, Елизарова и других.

Всего на участках ремонта этого года обновлено 64,6 тысяч квадратных метров дорожного полотна, смонтировано 7,6 км бордюрного камня.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован Президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", и государственных программ Российской Федерации. Перечень всех объектов дорожной ремонтной кампании 2026 года опубликован на сайте администрации города.