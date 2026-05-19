Иван Носков: "Применяем комплексный подход к озеленению Самары"

В Самаре продолжается высадка новых деревьев и кустарников. При этом концепция озеленения города полностью поменялась — взят курс на комплексный подход, об этом сообщил в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

К работе подключили специалистов-дендрологов, Росприроднадзор, экспертов. Это значит, что подрядчики, которые заняты в уборке и ремонте дорог, также берут на себя обязательства по уходу за деревьями, кустарниками и газонами вдоль этих дорог. И, соответственно, несут ответственность за их сохранность.

Второй принципиальный момент — восстанавливают снесенные деревья везде, где это возможно, плюс ликвидируются "пробелы" на участках, где деревья были вырублены в предыдущие годы. Речь идет о замене деревьев аварийных либо поврежденных ясеневой златкой и другими болезнями.

Проводится обследование порядка 200 га газонов вдоль дорог — выявили участки, где можно посадить деревья, кустарники или необходимо подсеять траву. Благодаря этой подготовительной работе высадку этой весной поставили на поток. В городе уже высадили более 100 берез и лип на улицах Гагарина и Мориса Тореза, 15 крупномерных саженцев дуба, рябины и черемухи в районе площади Революции и на улице Максима Горького, 42 ивы, рябины и черемухи на улицах Ленинградской, Куйбышева, Самарской и Ленинской. Кроме того, высаживаются кустарники — до лета их будет порядка 3 тыс. По цветам счет идет на миллионы. Ландшафтные дизайнеры разработали индивидуальный дизайн для многолетних клумб на Ленинградской, только там уже высажено порядка 30 тыс. цветов и растений.

Породы деревьев выбирают максимально неприхотливые в уходе, быстрорастущие, адаптированные к местному климату и наиболее эффективные в плане очистки воздуха. Последнее особенно важно в условиях мегаполиса, рядом с дорогами и магистралями.

"И в завершение. Больные деревья будем удалять, как и инвазивные. Старые тополя, карагачи обрезали и будем обрезать. Сразу после обрезки это выглядит неэстетично, но это временно, деревья очень быстро обрастают густой шапкой. Понимаю, что, когда много лет зелеными насаждениями не занимались, происходящее выглядит "массовой вырубкой", но зеленый каркас Самары должен обновляться, молодеть и быть здоровым. И "хирургическое вмешательство" под контролем специалистов неизбежно, иначе через несколько лет "зеленая Самара" останется только на туристических открытках", — пишет Иван Носков.