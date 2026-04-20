Бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку могут жители Самары

В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку. По поручению главы города Ивана Носкова количество точек сбора увеличено до пяти: на ул. Товарной, 72 в п. Зубчаниновка, на ул. XXII Партсъезда, 1г, ул. Грозненской, 8, ул. Пугачевской, 73б/ул. Ставропольской и у дома № 24а во 2 квартале п. Красная Глинка. Ежедневно специализированные организации перерабатывают более 15 тонн шин.

"Разлагаясь больше сотни лет, шины выделяют токсины и загрязняют почву, воздух и водоёмы, могут спровоцировать возникновение пожаров, а также повысить риск заболеваний людей. Прошу автомобилистов, поменявших зимнюю резину на летнюю, не создавать навалы шин во дворах, на газонах, контейнерных площадках, в оврагах и лесополосах. Жителям напоминаю, что использование шин для благоустройства клумб и детских площадок запрещено Правилами благоустройства. Призываю ответственно относиться к облику города, окружающей среде, своему здоровью и сдавать старые шины на переработку", — сказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

Все пункты приема старых автопокрышек работают без выходных, с 08:00 до 20:00. У горожан могут принять использованные камеры и покрышки диаметром до R22,5 (в том числе шипованные и крашеные) от легковых и грузовых машин. Сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины на переработку временно не принимаются.

При условии сбора большого количества шин на одной локации можно бесплатно заказать транспорт для вывоза у производственного участка самарского подразделения ПАО "Татнефть". Каждую смену через взвешивание и разгрузку здесь проходят до 20 машин. Руководителям автотранспортных предприятий, автосервисов, ИП рекомендуется заранее заключить договор на сдачу и переработку шин. С условиями можно ознакомиться на сайте uvr.tatneft.ru.

"Сначала сортируем композитное сырье — шины от колес легковых машин измельчаем шрёдером, у грузовых покрышек убираем металлические кольца и с помощью станков и гидравлических ножниц разрезаем резину на сегменты. На дальнейшую переработку и извлечение ценных компонентов отправляем в Нижнекамск, где благодаря экологичным и практически безотходным технологиям получают пиролизное масло, резиновую крошку, технический углерод и изобутан. Их используют на промышленных предприятиях, в том числе для производства новых покрышек", — рассказал мастер производственного участка самарского подразделения управления вторичных ресурсов ПАО "Татнефть" Олег Буров.

Интересующие вопросы горожане могут задать по телефонам: ПАО "Татнефть" — 8 (855) 330-42-39 (доб. 57491), компания "Акрон Скрап Самара" — 8 (985) 674-51-00.

Напоминаем, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления влечет наложение штрафов: для граждан — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 120 тысяч рублей.